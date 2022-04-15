В Новороссийске посовещались таможня и порт

На базе Новороссийской таможни состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам развития таможенного администрирования в морских пунктах пропуска, расположенных в регионе деятельности Южного таможенного управления, сообщили SeaNews в Новороссийской таможне.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности первого заместителя начальника ЮТУ Дмитрий Пушков, начальник Новороссийской таможни Юрий Лушников, заместители начальника таможни, заместитель начальника отряда пограничного контроля (ОТРПК) «Новороссийск» Владислав Туманцов, начальники отделов и таможенных постов Новороссийской таможни, представители деловых кругов, деятельность которых непосредственно связана с морскими перевозками.

В ходе заседания участники рассмотрели актуальные вопросы обустройства и оснащения иных мест временного хранения в целях проведения таможенного контроля, организации взаимодействия операторов морских терминалов и госорганов, совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.

По словам исполнительного директора ПАО «Новороссийский морской торговый порт» Александра Лесняка, порт приступил к строительству универсального перегрузочного комплекса, который создается с целью временного хранения груза на открытых складских площадках для перегрузки товара с железнодорожного транспорта на морской.

Д. Пушков проинформировал присутствующих о подходах к организации работы по обустройству и оснащению иных мест временного хранения в целях проведения таможенного контроля.

В своем докладе начальник ОТПиТК Новороссийской таможни Татьяна Магкоева рассказала об организации взаимодействия Новороссийской таможни с операторами морских терминалов при разработке технических заданий на обустройство и оснащение зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля. В свою очередь А.Лесняк по этой теме отметил, что имеются проблемы при подготовке исходных данных для разработки технических заданий и мерах, направленных на ускорение выработки соответствующих предложений.

Генеральный директор АО «Новорослесэкспорт» Максим Петрушин в своем докладе изложил свое видение ситуации, связанной с организацией работы с импортными товарами в случае определения в качестве иного места прибытия производственных районов НЛЭ. Должностными лицами пограничных и таможенных органов также доведена имеющаяся позиция.

«Руководство терминала готово рассмотреть вопрос о приеме морских судов типа «Ро-Ро» и выделения необходимых производственных площадей», — заверил в своем выступлении на заседании директор по эксплуатации ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» Николай Шейко.

По информации Новороссийской таможни, в рамках заседания постоянной комиссии представителями деловых кругов озвучены конкретные предложения, направленные на совершенствование таможенного администрирования и взаимодействия с представителями таможенных органов и ПС ФСБ России.

Подводя итог заседания, Д.Пушков отметил, что сложившаяся ситуация не имеет прецедентов, логистические и таможенные ограничения для российских грузов негативно сказываются на развитии бизнеса и экономике страны в целом. Вместе с тем, сложившийся уровень взаимодействия таможенных органов с иными контролирующими органами, стивидорными компаниями позволяет вырабатывать и реализовывать адекватные сложившимся условиям меры.

Фото: Новороссийская таможня