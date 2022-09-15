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В порту Гамбург в тестовом режиме начали работать электротягачи
15.09.2022

В порту Гамбург в тестовом режиме начали работать электротягачи


    • В порту Гамбург в тестовом режиме начали работать три электрических портовых тягача «Nikola Tre BEV». Об этом SeaNews сообщили в порту.

    Работу первых трех электротягачей протестируют в течение трех месяцев, используя несколько вариантов подзарядки, в том числе мобильные устройства. Будут определены локации зарядных устройств. К 2023 году планируется, что автомобили уже полностью интегрируют в портовые операции, будет создана вся инфраструктура для их зарядки.

    Осенью прошлого года автопроизводитель Iveco Group, американский стартап Nikola и Администрация порта Гамбург создали совместное предприятие по производству электротягачей в немецком городе Ульме. Проект предусматривает поставку 25 электрических тягачей «Nikola Tre BEV» экспедиторам, работающих в порту Гамбург.

    Фото: Nikola


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