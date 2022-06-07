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В портах Гамбург и Бремерхафен профсоюзы готовят забастовки
07.06.2022

В портах Гамбург и Бремерхафен профсоюзы готовят забастовки

    • В ближайшее время в портах Гамбург и Бремерхафен пройдут предупредительные забастовки, сообщает Metrans, дочерняя компания по мультимодальным перевозками Hamburger Hafen Logistik und AG (HHLA).

    По данным компании, предупредительные забастовки продлятся до следующего раунда переговоров о заработной плате профсоюза VERDI с руководством. Забастовки могут длиться до 4 часов. В это время не будут осуществляться операции на терминале, включая погрузку и выгрузку поездов.

    Информация является предварительной, предупреждает Metrans, поэтому оценить влияние забастовки на выполнение услуг пока не представляется возможным.

     


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