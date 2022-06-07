В портах Гамбург и Бремерхафен профсоюзы готовят забастовки

В ближайшее время в портах Гамбург и Бремерхафен пройдут предупредительные забастовки, сообщает Metrans, дочерняя компания по мультимодальным перевозками Hamburger Hafen Logistik und AG (HHLA).

По данным компании, предупредительные забастовки продлятся до следующего раунда переговоров о заработной плате профсоюза VERDI с руководством. Забастовки могут длиться до 4 часов. В это время не будут осуществляться операции на терминале, включая погрузку и выгрузку поездов.

Информация является предварительной, предупреждает Metrans, поэтому оценить влияние забастовки на выполнение услуг пока не представляется возможным.