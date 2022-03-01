Гамбург: тренд более позитивный, чем ожидалось

После обусловленного пандемией спада грузооборота в Гамбурге в 2020 году, в 2021 году тренд был более позитивный, чем ожидалось. Как сообщили SeaNews в порту, всего было перевалено 128,7 млн тонн, на 1,9% больше, чем годом ранее. Контейнерооборот вырос на 2,2% до 8,7 млн TEU.

Объем железнодорожных перевозок на/из порта достиг в 2021 рекордного показателя – 48,5 млн тонн, на 4% выше, чем в 2020 году. Контейнерооборот по железной дороге вырос на 8% до 279 млн TEU. Доля железнодорожного транспорта в подвозе/вывозе контейнеров в/из Гамбурга составила 51,5%, доля автотранспорта сократилась до 46,1%, доля внутреннего водного транспорта составила 2,4%.

В Port Hamburg Marketing отмечают рост перевозок контейнерными поездами в рамках инициативы «Новый шелковый путь». По словам CEO Port Hamburg Marketing Акселя Маттерна, в прошлом году контейнерооборот по железной дороге между Гамбургом и Китаем составил порядка 160 тыс. TEU, продемонстрировав рост на 51%. Различные участники рынка предлагают более 290 контейнерных жд сервисов между Китаем и Гамбургом.

С точки зрения морского контейнерооборота, Китай остается крупнейшим торговым партнером Гамбурга, объем перевозок на китайском направлении в 2021 году вырос на 5,5% до 2,6 млн TEU. Также в десятку крупнейших торговых партнеров Гамбурга по итогам прошедшего года входят США, оборот с которыми вырос на 4,5%, Сингапур (+0,9%), Россия (-3%), Швеция (+7,5%), Великобритания (+9,9%), Польша (+20,7%), Южная Корея (-0,4%), Дания (+4,6%) и Бразилия (+3,2%).

В 2021 году в Гамбург был выполнен 221 судозаход мегаконтейнеровозов вместимостью 18-24 тыс. TEU, на 16,9% больше, чем в 2020 году. Теперь, после завершения проекта по расширению фарватера, их число еще увеличится, рассчитывают в Port Hamburg Marketing.

В сегменте сухих грузов оборот генеральных грузов вырос на 1,3% до 88,9 млн тонн, навалочных – на 11,2% до 21,6%. В том числе увеличился оборот угля в импорте (+15,9*% до 5,5 млн тонн) и руды (+10,6% до 10,5 млн тонн). Перевалка сельхозгрузов снизилась на 14,7% до 6,4 млн тонн, главным образом за счета падения грузопотока зерновых. Налива было обработано 11,8 млн тонн, на 1,7% больше, чем годом ранее.

Прогноз на 2022 в Гамбурге не дают, ссылаясь на текущую ситуацию и невозможность просчитать, как скажутся на грузообороте антироссийские санкции.

Фото: Port Hamburg Marketing