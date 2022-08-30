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Шри-Ланке возместили часть ущерба за сгоревший контейнеровоз «X-Press Pearl»
30.08.2022

Шри-Ланке возместили часть ущерба за сгоревший контейнеровоз «X-Press Pearl»

    • Шри-Ланка получила часть компенсации ущерба и расходов, связанных с инцидентом со сгоревшим и затонувшим 14 месяцев назад контейнеровозом «X-Press Pearl». Часть этих средств будет направлена на помощь рыбакам, которые из-за экологической катастрофы потеряли работу, сообщает The Maritime Executive.

    Министерство рыболовства Шри-Ланки недавно получило платеж на сумму 2,5 млн долларов. Ранее поступило еще два платежа, каждый на сумму менее 1 млн долларов. В сумме страховая компания в виде промежуточных платежей выплатила порядка 3,5 млн долларов. По заверению министерства, эти средства распределят между 15 тыс. рыбаков, которые не могут вести промысел в четырех западных регионах страны из-за последствий аварии «X-Press Pearl».

    Напомним, пожар на борту «X-Press Pearl» возник 20 мая 2021 года. Судно в этот момент находилось на якорной стоянке в Коломбо. Причиной возгорания стала утечка плохо упакованной азотной кислоты в одном из контейнеров, которая дала реакцию с другими химическими грузами. Экипаж обнаружил утечку, еще находясь в Аравийском море, однако в ближайших портах в Катаре (Хамад) и в Индии (Хазира) ему отказали в судозаходе. Пришлось идти тысячи миль до Шри-Ланки. Несмотря на все усилия, потушить пожар не удалось. 25 мая на борту прогремел взрыв. Судно вместимостью 2,7 тыс. TEU было совсем новым – оно сошло с верфи менее четырех месяцев до происшествия.

    Правительство Шри-Ланки направило «промежуточную претензию» оператору сгоревшего контейнеровоза «X-Press Pearl», запросив 40 млн долларов на покрытие расходов, начисленных за день до того, как судно частично затонуло у побережья страны. Как заявили власти страны, авария «X-Press Pearl» повлекла за собой загрязнение океана и побережья токсичными веществами и стала одной из самых серьезных экологических катастроф в истории Шри-Ланки.

    В настоящее время власти на расчистку прибрежной территории Шри-Ланки потратили 200 тыс. долларов. «Это говорит о том, что эти работы растянутся на долгие годы», – пишет The Maritime Executive.

    К настоящему времени завершен первый этап удаления обломков судна, со дна поднята жилая надстройка. Работы по демонтажу остальных секций «X-Press Pearl», а также поднятию всего оставшегося груза должны возобновиться в конце этого года после окончания сезона дождей. Полностью завершить работы планируется к сентябрю 2023 года. Контракт на подъем судна судовладелец заключил с Shanghai Salvage Company.


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