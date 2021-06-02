Контейнеровоз «X-Press Pearl» тонет у берегов Шри-Ланки

То, что осталось от контейнеровоза «X-Press Pearl», загоревшегося у западного побережья Шри-Ланки, начало погружаться под воду.

Как сообщает Splash, сегодня спасателям удалось зафиксировать буксирный трос и начать отводить судно в более глубоководный район. Однако буксировку пришлось прекратить, поскольку судно, машинное отделение которого затоплено водой, начало тонуть.

Напомним, пожар на борту «X-Press Pearl» возник 20 мая. Судно в этот момент находилось на якорной стоянке в Коломбо.

Предположительно, причиной возгорания стала утечка плохо азотной кислоты в одном из контейнеров, которая дала реакцию с другими химическими грузами. Экипаж обнаружил утечку еще находясь в Аравийском море, однако в ближайших портах в Катаре (Хамад) и в Индии (Хазира) ему отказали в судозаходе. Пришлось идти тысячи миль до Шри-Ланки.

Несмотря на все усилия, потушить пожар не удалось. 25 мая на борту прогремел взрыв. Судно вместимостью 2,7 тыс. TEU было совсем новым – оно сошло с верфи менее четырех месяцев назад.

Видео: AsieNews