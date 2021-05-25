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Взрыв на контейнеровозе с опасным грузом у берегов Шри-Ланки
25.05.2021

Взрыв на контейнеровозе с опасным грузом у берегов Шри-Ланки

    • 25 мая недалеко порта Коломбо (Шри-Ланка) на контейнеровозе «X-Press Pearl», перевозящем 25 тонн азотной кислоты, прогремел взрыв. Инцидент произошел во время того, как военная авиация и военные моряки тушили на судне пожар, который начался еще 20 мая. Экипаж, среди которого, по имеющейся информации, есть россиянин, эвакуирован.

    Как сообщает Splash, по меньшей мере восемь контейнеров упали в море. Предполагается, что они могут содержать азотную кислоту.

    В настоящее время проводится операция по отводу разрушенного взрывом судна от береговой линии на 50 морских миль. Сообщается, что пламя разгорается еще с бОльшей силой.

    Вместимость «X-Press Pearl» составляет 2,7 тыс. TEU. Судовладелец приобрел судно в феврале этого года.


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