Взрыв на контейнеровозе с опасным грузом у берегов Шри-Ланки

25 мая недалеко порта Коломбо (Шри-Ланка) на контейнеровозе «X-Press Pearl», перевозящем 25 тонн азотной кислоты, прогремел взрыв. Инцидент произошел во время того, как военная авиация и военные моряки тушили на судне пожар, который начался еще 20 мая. Экипаж, среди которого, по имеющейся информации, есть россиянин, эвакуирован.

Как сообщает Splash, по меньшей мере восемь контейнеров упали в море. Предполагается, что они могут содержать азотную кислоту.

В настоящее время проводится операция по отводу разрушенного взрывом судна от береговой линии на 50 морских миль. Сообщается, что пламя разгорается еще с бОльшей силой.

Вместимость «X-Press Pearl» составляет 2,7 тыс. TEU. Судовладелец приобрел судно в феврале этого года.