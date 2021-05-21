Пожар на контейнеровозе с опасным грузом у берегов Шри-Ланки

Пожар вспыхнул на контейнеровозе «X-Press Pearl» вместимостью 2,7 тыс. TEU, перевозившем, помимо другого груза, 25 тонн азотной кислоты. Инцидент произошел в 9,5 морских милях от порта Коломбо (Шри-Ланка), сообщает Splash.

Экипаж по радиосвязи обратился за помощью, в результате чего Военно-морские силы Шри-Ланки направили к горящему контейнеровозу несколько своих судов для тушения огня.

По предварительным данным военных моряков, пожар произошел в результате химической реакции веществ. Пострадавших в результате инцидента нет. По данным Seatrade Maritime, в составе экипажа есть россияне.

«Пожар на утро 21 мая был локализован, но говорить, что он полностью потушен, еще рано», — цитирует Splash представителя ВМС Шри-Ланки.

Отмечается, что судовладелец приобрел «X-Press Pearl» в феврале этого года.

Источник: www.SeaNews.ru новости и аналитика транспортно-логистической отрасли