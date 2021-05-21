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Пожар на контейнеровозе с опасным грузом у берегов Шри-Ланки
21.05.2021

Пожар на контейнеровозе с опасным грузом у берегов Шри-Ланки

    • Пожар вспыхнул на контейнеровозе «X-Press Pearl» вместимостью 2,7 тыс. TEU, перевозившем, помимо другого груза, 25 тонн азотной кислоты. Инцидент произошел в 9,5 морских милях от порта Коломбо (Шри-Ланка), сообщает Splash.

    Экипаж по радиосвязи обратился за помощью, в результате чего Военно-морские силы Шри-Ланки направили к горящему контейнеровозу несколько своих судов для тушения огня.

    По предварительным данным военных моряков, пожар произошел в результате химической реакции веществ. Пострадавших в результате инцидента нет. По данным Seatrade Maritime, в составе экипажа есть россияне.

    «Пожар на утро 21 мая был локализован, но говорить, что он полностью потушен, еще рано», — цитирует Splash представителя ВМС Шри-Ланки.

    Отмечается, что судовладелец приобрел «X-Press Pearl» в феврале этого года.

    Пожар вспыхнул на контейнеровозе «X-Press Pearl» вместимостью 2,7 тыс. TEU, перевозившем, помимо другого груза, 25 тонн азотной кислоты. Инцидент произошел в 9,5 морских милях от порта Коломбо (Шри-Ланка), сообщает Splash.

    Экипаж по радиосвязи обратился за помощью, в результате чего Военно-морские силы Шри-Ланки направили к горящему контейнеровозу несколько своих судов для тушения огня.

    По предварительным данным военных моряков, пожар произошел в результате химической реакции веществ. Пострадавших в результате инцидента нет. «Пожар на утро 21 мая был локализован, но говорить, что он полностью потушен, еще рано», — цитирует Splash представителя ВМС Шри-Ланки.

    Отмечается, что судовладелец приобрел «X-Press Pearl» в феврале этого года.

    В апреле этого года успешно завершена аварийно-спасательная операция с сухогрузом «April» (флаг – Панама), более двух месяцев находившимся под контролем ФГБУ «Морспасслужба» в водах РФ с опасным грузом используемого в металлургии химиката ферросилиция.
     

     


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