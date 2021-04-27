Чем так опасен «April» с ферросилицием?

Новость об успешном завершении аварийно-спасательной операции с иностранным сухогрузом «April», более двух месяцев в водах РФ с опасным грузом используемого в металлургии химиката ферросилиция, вызвала интерес у читателей SeaNews. «А как может ферросицилий быть опасным?» – прозвучал вопрос.

Оказывается, случай с «April», вернее, отравление ферросицилием на борту судна, не единичный, и было время, когда судоходные компании отказывались перевозить этот опасный груз.

В мае 1908 года из Стокгольма вышел пароход «Улеаборг». На следующее утро после отплытия пассажиры второго класса и часть команды почувствовали себя плохо. Все заболевшие чувствовали во время пути исходивший из трюма чесночный запах. Их перевели в каюты первого класса, более удаленные от грузовой части парохода. Тем не менее один из заболевших к вечеру умер. В одном из портов груз выгрузили на берег, а пароход пошел дальше. Все больные выздоровели, кроме одного матроса, умершего два дня спустя.

Причиной отравления оказался ферросилиций. В истории техники начала XX века были зарегистрированы и другие случаи отравления ферросилицием. Только за 1905-1908 год было отмечено девять случаев массового отравления, причем из 78 заболевших 28 скончалось. Это привело к тому, что почти все крупные судоходные компании стали отказываться от перевозки грузов с опасным сплавом.

Начались исследования причин подобного действия ферросилиция. Было замечено, что отравления связаны с выделением из сплава газа, который был признан ацетиленом, с сопутствующими ему примесями. Выяснилось также, что свойством разлагаться и выделять газы обладают лишь некоторые сорта ферросилиция с определенным содержанием кремния.

Советские химики Николай Курнаков, Георгий Уразов и Юлий Жуковский доказали, что ферросилиций под действием влаги и при определенном составе разлагается с выделением ацетилена с примесью мышьяковистого и фосфористого водорода. Смесь этих газов очень ядовита и обладает чесночным запахом. Установлено, что разложение сплава связано с присутствием в нем алюминия и фосфора. Особенно легко разлагается ферросилиций с содержанием 50-65% кремния, поэтому сплав с таким содержанием кремния сейчас не производится.

Помимо токсичности ферросилиций может быть радиоактивным. Кроме того, утвержденные в России правила пожаротушения запрещают гасить огонь на складах ферросилиция водой: при контакте ферросилиция с водой выделяется фтористый водород, самовоспламеняющийся на воздухе.

Ферросилиций добавляют в готовую сталь для улучшения ее качества и для раскисления. Выплавляют его и в доменных печах, и в специальных ферросплавных электропечах.