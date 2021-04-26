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Судно «April» с опасным грузом передали владельцу за пределами территориальных вод России
26.04.2021

Судно «April» с опасным грузом передали владельцу за пределами территориальных вод России

    • Успешно завершена аварийно-спасательная операция с сухогрузом «April» (флаг – Панама), более двух месяцев находившимся под контролем ФГБУ «Морспасслужба» в водах РФ с опасным грузом используемого в металлургии химиката ферросилиция. Об этом сообщает пресс-служба Росморпорта. 24 апреля морской спасательный буксир «Меркурий» за границей территориальных вод РФ передал судовладельцу аварийный сухогруз (судовладелец стамбульская компания Viya Ship Management Co.»).  Аварийное судно взял на буксир МБ «Ocean Ergun», пара следует на юг Черного моря к берегам Турции.

    С 19 февраля судно «April» с 1,5 тыс. тонн ферросилиция на борту находилось у российских берегов. Аварийно-спасательную операцию с медэвакуацией осуществляли под контролем Спасательно-координационного центра Росморречфлота спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы, обеспечивая в дальнейшем безопасную стоянку аварийного судна.

    19 февраля было получено донесение МСПЦ Керчь о том, что на сухогрузе «April», находящемся в южной части Азовского море, предположительно отравились шесть из восьми членов экипажа. Причина отравления на тот момент была неизвестна. Чуть позже пришла информация о смерти старшего механика. Необходима была срочная медэвакуация пострадавших. Среди членов экипажа граждан РФ не было. Об аварийной ситуации было доложено руководству Минтранса РФ и Росморречфлота, взявшему ситуацию под постоянный контроль. На помощь был оперативно направлен морской буксир Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы «Меркурий». Из-за штормовых условий провести медэвакуацию удалось только после того, как сухогруз «April» под проводкой СУДС подошел под укрытие берега и встал на якорь в северном устье Керченского пролива в 1,7 милях от краснодарского берега.

    20 февраля потребовалась медэвакуация и двух последних остававшихся на борту членов экипажа также с признаками отравления.

    Все 7 членов экипажа оперативно получили в медучреждениях Кубани необходимую медицинскую помощь, их здоровью и жизни ничто не угрожает. На протяжении более чем двухмесячной вынужденной стоянки у берегов РФ представители экипажа неоднократно привлекались российской аварийно-спасательной группой, постоянно пребывавшей в районе стоянки т/х «April», для проведения разведки на борту АС, профилактических работ и обслуживания механизмов судна.

    По экспертной оценке, именно перевозимый на судне груз – ферросилиций — стал причиной отравления экипажа судна «April». Ферросилиций — это сплав железа и кремния с типичным содержанием кремния 15–90% по массе. При неправильном хранении или намокании он выделяет ядовитые газы фосфин и арсин, а также водород.

    20 февраля после оставления судна экипажем у сухогруза «April» стал наблюдаться увеличивающийся крен на правый борт, около 10 градусов.

    Морские спасатели высадились на аварийное судно в костюмах химзащиты и дыхательных аппаратах, с оборудованием газоанализа и водоотливными средствами для проведения неотложных работ. В результате осмотра всего судна, включая машинное отделение, было обнаружено самопроизвольное поступление воды в танки изолированного балласта правого борта. Дальнейшее поступление забортной воды внутрь корпуса судна неминуемо привело бы к его затоплению и попаданию опасных химических веществ и нефтепродуктов в акваторию, что могло привести к экологической катастрофе.  

    Спасатели закрыли все двери и иллюминаторы на судне, подали с борта спасательного буксира «Меркурий» электропитание на т/х «April», запустили судовые дизель-генераторы и с помощью судовых балластных насосов откачали изолированный балласт из танков правого борта, устранив крен.

    Судно «April» с опасным грузом передали владельцу за пределами территориальных вод России

    В результате водолазного осмотра подводной части т/х «April» были обнаружены и загерметизированы трещина в бортовом балластном танке и отверстие в днищевом балластном танке.

    После стабилизации положения аварийного судна и обеспечения условий безопасного хранения груза, морские спасатели с буксира «Меркурий» завели буксировочный трос на сухогруз для обеспечения безопасности судна без экипажа при неблагоприятных погодных условиях. Аварийные партии регулярно проводили замеры уровня воды в балластных танках, а также замеры концентрации газов. В первые дни уровень концентрации газов на аварийном судне был значительно превышен. Все работы на т/х «April» проводились в костюмах химзащиты и в изолирующих дыхательных аппаратах.

    На протяжении всего времени нахождения аварийного судна у российских берегов безопасную стоянку судна без экипажа обеспечивали два судна Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы – спасательный буксир «Меркурий» и буксир «Дерзкий». На т/х «April» была заведена буксирная линия с буксира «Меркурий» для безопасности, в темное время и в неблагоприятных погодных условиях спасенное судно освещалось прожекторами. На протяжении всего срока пребывания у берегов РФ аварийного судна безопасность населения и окружающей среды в прилегающих к стоянке аварийного судна районах акватории и прибрежной зоны была надежно гарантирована. 

    Длительная пауза в решении дальнейшей судьбы судна и его груза была вызвана сложным процессом согласования финансовых и правовых вопросов между иностранными судовладельцами и собственником груза.

     


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