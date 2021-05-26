Конструктивная гибель контейнеровоза «X-Press Pearl», перевозящего азотную кислоту

Контейнеровозу «X-Press Pearl» было отказано в заходе в порты Индии и Катара, перед тем как судно загорелось близи порта Коломбо (Шри-Ланка), сообщает Splash.

«Пожар начался из-за утечки кислоты, которая была плохо упакована. Экипаж обнаружил утечку в Аравйиском море в тысячах милях от Шри-Ланки, капитан судна тут же связался с двумя портами – Хазира (западное побережье Индии) и Хамад (Катар), с просьбой выгрузить проблемные контейнеры. Но просьбы были отклонены, и «X-Press Pearl» направился в Шри-Ланку, — цитирует Splash исполнительного директора компании-судовладельца X-Press Feeders Тома Хартнолла. = Это тот случай, когда позиция портовых властей, отказавших в судозаходе, — моя хата с краю».

По словам Тома Хартнолла, скорее всего будет признан конструктивная гибель «X-Press Pearl», который был застрахован лондонским клубом P&I.

Один из источников Splash’а отметил, что «катастрофы можно было бы предотвратить, если бы порты выполнили свои обязанности и приняли груз, а не подвергли опасности экипаж и судно».

Напомним, пожар на «X-Press Pearl», перевозящем свыше 1,4 тыс. контейнеров, в том числе с опасным грузом – 25 тоннами азотной кислоты, начался 20 мая. В течение нескольких дней усилия военной авиации и военных моряков Шри-Ланки по тушению огня были напрасными, и 25 мая на борту контейнеровоза прогремел взрыв. Несколько контейнеров, в которых, по предположению, находилась кислота, упали в море. В настоящее время судно практически полностью сгорело.

«По прошлогодним данным морского страховщика Gard, пожар, связанный с контейнерными грузами, теперь случается в среднем раз в две недели, — пишет Splash. — Есть три основные исторические причины пожаров. Первое место занимает самонагревающийся древесный уголь. На втором месте находятся химические вещества, неправильно упакованные и/или заявленные, аккумуляторы – третья».