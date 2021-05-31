В испанском порту перевернулся контейнеровоз

28 мая в испанском порту Кастельон-де-ла-Плана перевернулся контейнеровоз «Nazmuye Ana». Инцидент произошел во время погрузки контейнеров, сообщает пресс-служба порта в Twitter.

На борту находились девять членов экипажа.

В результате пострадали три человека, двое из них — граждане Испании. Один погибший, еще один — пропал без вести. Его ищут спасатели. В поисковой операции участвуют 150 человек.

Причины происшествия пока не известны.

По данным сервиса VesselFinder, контейнеровоз «Nazmuye Ana» зарегистрирован под флагом Панамы. Длина судна составляет 79 м, ширина — 12 м. Год постройки — 1986.