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Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил груз в Петропавловск-Камчатский
25.07.2022

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил груз в Петропавловск-Камчатский

    • В конце прошлой недели атомный контейнеровоз «Севморпуть» встал на рейдовую стоянку порта Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба «Атомфлота». На Камчатку экипаж судна доставил 149 контейнеров и 48 металлоконструкций. Этот рейс по льготным тарифам реализован в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

    «Планировалось, что после выхода из порта Санкт-Петербург атомный контейнеровоз напрямую проследует на Камчатку, но поступило предложение взять дополнительный груз из Мурманска, – отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Мы пошли навстречу грузоотправителю и оперативно скорректировали рейсовое задание. Без заинтересованности, помощи нашим партнерам в реализации их целей невозможно запустить эффективную контейнерную линию, соединяющую европейскую часть страны с Дальним Востоком».

    Планируется, что 26-27 июля атомный контейнеровоз «Севморпуть» встанет к причалу под выгрузку. Спустя три дня после завершения работ судно возьмет курс на порт приписки Мурманск.

    Вторая субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России запланирована на сентябрь.

    Напомним, 16 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Мурманск в Санкт-Петербург, 23 июня встал под погрузку у причала АО «Петролеспорт». Спустя двое суток судно вышло в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 2 июля «Севморпуть» зашел в Мурманск за дополнительным грузом и 8 июля вышел в Петропавловск-Камчатский.

    19 мая этого года ФГУП «Атомфлот» было определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России). В рамках этой задачи в 2022 году планируется выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты.

    Фото: Росатом


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