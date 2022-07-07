Казахстан прорабатывает возможность диверсификации поставок и альтернативные маршруты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала с совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как отметил президент Казахстана, ситуация и санкционное противостояние привело к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек. В связи с этим он подчеркнул необходимость проработки альтернативных маршрутов коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

По мнению К.-Ж.Токаева, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта казахстанской продукции, кроме того, необходимо развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.

Также он говорил о необходимости масштабной модернизации национальной компании «Қазақстан темір жолы». «Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», – сказал Токаев.

Особое внимание в своем выступлении президент Казахстана уделил развитию морских перевозок. «Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед Правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», – подчеркнул Токаев.

Еще одной важной задачей К.-Ж.Токаев назвал диверсификацию поставок нефти. «Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – отметил глава Казахстана.

Фото: сайт президента Казахстана