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Сделки по долям только по спецразрешениям
10.11.2022

Сделки по долям только по спецразрешениям


    • Президент России Владимир Путин подписал распоряжение от 9 ноября 2022 года №372-рп о запрете совершать сделки со своими долями без специального разрешения.

    В перечень юрлиц, которым для совершения сделок со своими долями в российских проектах требуется спецразрешение, вошла 191 компания: производители оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и компании, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования, поставщики тепловой и (или) электрической энергии, хозяйствующие общества, осуществляющие переработку нефти, нефтяного сырья и производство продуктов их переработки.

    В частности, в список включены несколько компаний, участвующих в сахалинских шельфовых проектах. Также в перечне такие компании как АО «Бюро Веритас Русь», АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «ДХЛ Глобал Форваридинг», ООО «АББ», ООО «Либхерр-Русланд», ООО «Маммут Рус», ООО «РЭДАЛИТ Шлюмберже», ООО «Сименс», ПАО «Фортум» — с полным списком можно ознакомиться в файле ниже.

    Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

    Распоряжение Президента РФ №372-рп от 9 ноября 2022


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