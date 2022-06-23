Азиатские рынки с учетом геополитической ситуации в мире становятся все привлекательнее для российских металлургических предприятий. Однако нарастить экспорт металла в направлении востока мешают «узкие горлышки» БАМа. Об этом рассказал председатель совета директоров ООО «Удоканская медь» Валерий Казикаев на панельной сессии «Новые вызовы – новая логистика» на ПМЭФ-2022.

Удокан, напомнил В.Казикаев, – крупнейшее месторождение меди в России: его ресурсы составляют 26,7 млн тонн меди. Месторождение расположено на севере Забайкальского края, что уже с самого начала, по его словам, «подразумевало отгрузку на экспорт железнодорожными переходами на север Китая и через российские порты на юг Китая и другим потребителям».

«Вроде бы у нас и объемы небольшие, первая очередь – до 15 млн тонн по руде, по концентрату и катодам – 600 тыс. тонн, – сказал В.Казикаев. – Теоретически, мы в очень выгодной ситуации. У нас и тонн немного, и на Восток были ориентированы, нам не надо ничего особо перестраивать. Но я только могу поддержать предыдущих ораторов по существующим проблемам. Даже мы на период строительства, когда к нам поступает материальное оборудование не в таких огромных количествах, испытываем постоянные проблемы с использованием БАМа, постоянные задержки. Это действительно узкое место».

В.Казикаев подчеркнул, что программу по расшивке БАМа было необходимо «выполнить давно». «Без этой расшивки в ближайшее время – это вопрос не стратегии, это вопрос вчерашнего дня… Иначе мы будем захлебываться», – резюмировал он.

Фото: SeaNews