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Новые объекты на БАМ-2 в Бурятии
27.06.2022

Новые объекты на БАМ-2 в Бурятии

    • В рамках второго этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) продолжается строительство вторых путей и разъездов.

    Как сообщает Главгосэкспертиза России, наибольшее количество новых объектов появится на участках трассы в Бурятии, в частности, планируется строительство разъездов на перегонах Кичера – Дзелинда, Дзелинда – Кирон, Кирон – Ангоя и Агней – Анамакит. Положительное заключения Главгосэкспертизы на реконструкцию данных участков было получено еще в конце 2021 – начале 2022 года, уточнило учреждение.

    Разъезды расположены на участке Северобайкальск – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги и входят в перечень объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории

    По данным Главгосэкспертиза России, для увеличения пропускной способности железнодорожной линии Северобайкальск – Таксимо в границах разъездов предусмотрено строительство дополнительных приемо-отправочных путей и новой станционной инфраструктуры. Путевое развитие предназначено для увеличения объемов движения поездов в направлении портов Дальнего Востока и обеспечения пропускной способности участков от 49 до 54 пар поездов в сутки.

    Так, на участке разъезда Кирон – Ангоя предусмотрена укладка приемо-отправочных путей длиной 1250 м и 1210 м, а также реконструкция искусственных сооружений в границах участка, в том числе водопропускных труб, мостов, водоотводных лотков. Аналогичные работы проводятся и на других участках.

    На перегоне Агней – Анамакит предусмотрено строительство двух новых мостов над железнодорожными путями – железобетонного и металлического. Кроме того, на каждом из разъездов пройдет реконструкция устройств связи, переустройство контактной сети; строительство служебно-технических зданий, пассажирских платформ с навесами и других сооружений железнодорожной инфраструктуры.

    Застройщиком является ОАО «РЖД», генеральный проектировщик – АО «Росжелдорпроект».

    Напомним, в ходе панельной сессии «Новые вызовы – новая логистика» в рамках ПМЭФ-2022 было заявлено, что РЖД сохранили инвестиционную программу по развитию Восточного полигона. «Мы продолжаем активное расширение БАМа и Транссиба. Все работы идут по плану», – подчеркнул заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Алексей Шило. 


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