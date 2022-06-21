По Восточному полигону в 2022 году перевезут 158 млн тонн экспортных грузов

По итогам 2022 года ОАО «РЖД» рассчитывает выйти на плановые параметры по перевозке экспортных грузов в восточном направлении, по Транссибу и БАМу, в объеме 158 млн тонн. Об этом заявил заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Алексей Шило в ходе панельной сессии «Новые вызовы – новая логистика» в рамках ПМЭФ-2022. В 2021 году этот показатель составил 144 млн тонн.

Как отметил А.Шило, западное направление с точки зрения экспорта резко просело, а на восток рост составляет более 26%, чему способствовала приостановка правил недискриминационного доступа. «Ключевая задача РЖД в нынешних условиях — поддержка всех отраслей экономики, дать возможность всем грузоотправителям найти способы вывезти свой груз, — сказал он. — Приостановка правил недискриминационного доступа позволила многим предприятиям получить возможность для использования инфраструктуры Восточного полигона».

«Почти 700 новых предприятий «поехали» в восточном направлении. Для многих предприятий это безальтернативная история, поскольку европейские рынки оказались для них закрыты, и они больше не могут экспортировать туда свою продукцию», — добавил А.Шило.

Он отметил, чтобы поддержать сложившуюся тенденцию, РЖД сохранили инвестиционную программу по развитию Восточного полигона. «Мы продолжаем активное расширение БАМа и Транссиба. Все работы идут по плану», — подчеркнул он. Чтобы увеличить объемы вывоза грузов на восток, в этом году планируется удвоить количество тяжеловесных поездов. На Восточный полигон выйдут 132 новых локомотива, которые могут водить поезда повышенной массы — 7,1 тыс. тонн. Уже проводятся эксперименты с поездами массой 8,2 тыс. тонн.

По данным А.Шило, по итогам 5 месяцев этого года объем перевозок по сети РЖД сократился на чуть более 2%. «При этом объем перевозок металлургических грузов, черных металлов, в первую очередь, вырос к уровню прошлого года более чем на 3%. Здесь складывается не так драматично», — отметил он.

Фото: SeaNews