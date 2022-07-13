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В Азовском порту построят новый причал для отгрузки зерна
13.07.2022

В Азовском порту построят новый причал для отгрузки зерна


    • Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Азовском морском порту причала №28, грузооборот которого составит до 1,7 млн тонн в год. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

    Как сообщают в ведомстве, работы будут вестись в рамках федерального проекта «Развитие морских портов». В настоящее время зерновой терминал Азовского порта уже имеет четыре действующих причала – №№ 29, 30, 31 и 32 – длиной причального фронта 649,2 м с годовым грузооборотом 6,7 млн тонн.

    Причал № 28длиной 130,9 м примкнет к причалу №29 и увеличит общую длину причального фронта до 780,1 м. Новый причал позволит зерновому терминалу ежегодно отгружать на 1,7 млн тонн больше, тем самым увеличив грузооборот до 8,4 млн тыс. тонн в год. Строительство причала №28 запланировано с учетом перспективного развития причала №27, что повысит пропускную способность терминала уже до 10,2 млн тонн в год.

    Площадь земельного участка, на котором будет вестись строительство причала №28, составит 2,6 га, а операционной акватории ковшевого типа – 2,5 га.

    По проекту, помимо самого причала, планируется строительство перегрузочного комплекса с механическим автомобилеразгрузчиком для отгрузки зерна на суда мобильными техническими средствами, контрольно-пропускного пункта, технических и бытовых сооружений. Будут установлены мобильные здания администрации, обогрева и хранения инвентаря.

    Фото: сайт Главгосэкспертизы, Эрик Романенко / ТАСС


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