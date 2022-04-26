Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла

Индонезия c 28 апреля запретит экспорт пальмового масла и сырья для его производства, сообщает Splash со ссылкой на заявление президента страны Джоко Видодо. Такое решение принято в целях сокращения внутреннего дефицита и снижения цены.

«Поставки пальмового масла приостанавливаются в соответствии с новой политикой страны. Вероятнее всего, это отразится на грузоперевозках на этих маршрутах, поскольку эта мера вводится на неопределенный срок. Ожидается, что цены на пальмовое масло подскочат на этой неделе, так как на Индонезию приходится почти половина мирового экспорта», — цитирует издание сообщение сингапурской Eastport Maritime.

По данным Splash, в 2021 году Индонезия экспортировала 26 млн тонн пальмового масла, в том числе в Индию (6,9 млн тонн в 2021 году), Китай (4,2 млн тонн) и Европу (2,9 млн тонн).

Официальной информации о том, как долго продлится запрет, нет, однако подобные ограничения экспорта в Индонезии, например, угля, длились не больше двух недель.

Фото: сайт индонезийской компании-производителя пальмового масла Musim Mas