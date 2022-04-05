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В Шанхае заторов нет
05.04.2022

В Шанхае заторов нет


    • Производительность порта Шанхай находится на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года, сообщения о 350 судах, стоящих на подходах к порту, не соответствуют действительности, сообщает Container News со ссылкой на заявление Shanghai International Port Group (SIPG).

    «В среднем каждое судно ожидает не более 24 часов, в любое время в очереди к постановке к причалу одновременно находятся не более 10 судов».  — цитирует издание SIPG.

    В то же время SIPG признает, что недавняя вспышка короновируса затруднила импорт и экспорт.

    По данным Международного исследовательского центра судоходства Шанхая, на которые ссылается Container News, в первом квартале 2022 года количество контейнеровозов, прибывающих в порт Шанхай, увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это практически такой же показатель традиционного пикового сезона в третьем квартале.

    «Однако инсайдеры отрасли ссылаются на трудности с грузоперевозками, поскольку другие города запрещают въезд водителям из Шанхая», — уточняет издание.

    3 апреля власти Шанхая вновь сообщили о рекордном количестве случаев заражения коронавирусом. В Шанхай направлено более 2 тыс. военных врачей и 38 тыс. медработников из соседних провинций, чтобы помочь провести тестирование 26 млн жителей Шанхая на Covid-19.

    Напомним, с 27 марта по 5 апреля в Шанхае объявлен поэтапный локдаун. Поскольку тестирование жителей не завершено, карантин продолжается.

    Фото: порт Шанхай


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