В Шанхае заторов нет

Производительность порта Шанхай находится на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года, сообщения о 350 судах, стоящих на подходах к порту, не соответствуют действительности, сообщает Container News со ссылкой на заявление Shanghai International Port Group (SIPG).

«В среднем каждое судно ожидает не более 24 часов, в любое время в очереди к постановке к причалу одновременно находятся не более 10 судов». — цитирует издание SIPG.

В то же время SIPG признает, что недавняя вспышка короновируса затруднила импорт и экспорт.

По данным Международного исследовательского центра судоходства Шанхая, на которые ссылается Container News, в первом квартале 2022 года количество контейнеровозов, прибывающих в порт Шанхай, увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это практически такой же показатель традиционного пикового сезона в третьем квартале.

«Однако инсайдеры отрасли ссылаются на трудности с грузоперевозками, поскольку другие города запрещают въезд водителям из Шанхая», — уточняет издание.

3 апреля власти Шанхая вновь сообщили о рекордном количестве случаев заражения коронавирусом. В Шанхай направлено более 2 тыс. военных врачей и 38 тыс. медработников из соседних провинций, чтобы помочь провести тестирование 26 млн жителей Шанхая на Covid-19.

Напомним, с 27 марта по 5 апреля в Шанхае объявлен поэтапный локдаун. Поскольку тестирование жителей не завершено, карантин продолжается.

Фото: порт Шанхай