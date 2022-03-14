Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2021

Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2022 года составил 8,16 млн TEU. Это на 9,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сингапур за отчетный период 2022 года обработал 5,99 млн TEU, что на 0,8% меньше показателя января-февраля 2021 года.

В феврале этого года Шанхай перевалил 3,81 млн TEU, на 12,4% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 11,7% больше, чем в феврале 2021 года.

Через причалы Сингапура в феврале 2022 года прошло 2,84 млн TEU (минус 9,6% к январю 2022 и минус 1,4% к февралю 2021 года).