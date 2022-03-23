Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Таможня развернула запрещенные к вывозу товары
23.03.2022

Таможня развернула запрещенные к вывозу товары


    • Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 19 вагонов с сахаром, 2 вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу. Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, общий вес грузов составил 1,5 тыс. тонн.

    «Среди прочих товаров, запрещенных к перемещению через границу, сотрудники мобильных групп Челябинской таможни выявили 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров «Самсунг», 15 тонн автозапчастей, оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа, оргтехнику, – сказал и.о. заместителя начальника Челябинской таможни Денис Цымбал – Всю продукцию вернули отправителям».

    Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках реализации Указа Президента РФ №100 от 8 марта 2022 года «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

    Постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. №311, №312, №313 введены запреты до 31 декабря 2022 года включительно на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров отдельных категорий (медицинские изделия, химические продукты, изделия из камня, черных металлов, некоторые виды машин, оборудования и инструментов, древесина, лесоматериалы, листы для облицовки). Также введен разрешительный порядок вывоза за пределы территории Российской Федерации на территории государств-членов Евразийского экономического союза, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия отдельных видов сельскохозяйственной техники и частей к ней; отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих; отдельных видов промышленной продукции; отдельных видов телекоммуникационного оборудования, частей и материалов; отдельных видов лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему.

    Фото: Челябинская таможня


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2022
    Про судозаходы в российские порты, ставки на танкеры, цены на нефть и санкции
    Прогноз
    контейнерные линииКонтейнеровозыСанкциитанкеры
    0
    04.03.2022
    Цена санкций
    Заторы на терминалах в Европе, рост стоимости перевозок и срыв цепочек поставок
    MaerskзаторКонтейнерная линияСанкции
    0
    04.03.2022
    Казахстан переориентирует грузы, находящиеся в России, на порты Латвии
    Казахстан переориентирует грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, […]
    КазахстанЛатвияПереориентация грузовПорты
    0
    03.03.2022
    Украина просит включить в санкционные списки российские порты и терминалы
    В распоряжении SeaNews оказалось письмо от имени министра инфраструктуры Украины в Еврокомиссию, в котором […]
    ЕврокомиссияРоссийская ФедерацияСанкцииУкраина
    0
    09.03.2022
    Shell отказывается от российских нефти и газа
    Британско-голландская Shell объявила о намерении поэтапно отказаться от российских углеводородов, в том числе от […]
    Shellвыход из проектаПроектыРоссия
    0
    16.03.2022
    Утвержден порядок выдачи разрешений на вывоз промышленной продукции
    За пределы России
    вывозЕАЭСзапрет на вывозпромышленные товары
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.03.2022 GES запускает контейнерные поезда из Китая и Турции в Санкт-Петербург, Москву и Беларусь
    22.03.2022 Maersk уходит
    22.03.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2022 года
    21.03.2022 Линии продолжают отменять рейсы
    21.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2022
    17.03.2022 HHLA снова принимает российские контейнеры
    Госрегулирование Показать всё
    22.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    14.03.2022 Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
    11.03.2022 Товары первой необходимости растаможат в первую очередь
    11.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о поддержке транспортной отрасли
    11.03.2022 Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти