Таможня развернула запрещенные к вывозу товары

Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 19 вагонов с сахаром, 2 вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу. Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, общий вес грузов составил 1,5 тыс. тонн.

«Среди прочих товаров, запрещенных к перемещению через границу, сотрудники мобильных групп Челябинской таможни выявили 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров «Самсунг», 15 тонн автозапчастей, оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа, оргтехнику, – сказал и.о. заместителя начальника Челябинской таможни Денис Цымбал – Всю продукцию вернули отправителям».

Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках реализации Указа Президента РФ №100 от 8 марта 2022 года «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. №311, №312, №313 введены запреты до 31 декабря 2022 года включительно на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров отдельных категорий (медицинские изделия, химические продукты, изделия из камня, черных металлов, некоторые виды машин, оборудования и инструментов, древесина, лесоматериалы, листы для облицовки). Также введен разрешительный порядок вывоза за пределы территории Российской Федерации на территории государств-членов Евразийского экономического союза, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия отдельных видов сельскохозяйственной техники и частей к ней; отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих; отдельных видов промышленной продукции; отдельных видов телекоммуникационного оборудования, частей и материалов; отдельных видов лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему.

Фото: Челябинская таможня