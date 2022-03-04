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Конгресс США начал расследование в отношении линий
04.03.2022

Конгресс США начал расследование в отношении линий


    • Надзорные комитеты Конгресса США начали расследование в отношении трех крупнейших контейнерных линий, обвинив их в необоснованном повышении тарифов, взимаемых с грузоотправителей, что могло спровоцировать инфляцию в стране, сообщает американский портал Freight Waves. Расследование инициировано после выступления президента США Джо Байдена 1 марта, когда он в «Послании о положении в стране» объявил «наступление на компании, завышающие цены для американских предприятий и потребителей»

    В связи с этим, по информации портала, 3 марта в адрес топ-менеджмента Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd были направлены письма с просьбой предоставить:

    • перечень ставок на контейнерные перевозки на трансатлантическом и трансокеанском трейдах, включая спотовые ставки на 20- и 40-футовые контейнеры и все сборы и надбавки, связанные с перевозками или нахождением грузов в порту;
    • все документы, в том числе переписку с другими морскими перевозчиками, связанные со ставками на трансатлантическом и трансокеанском трейдах, включая сборы и надбавки, и как компания устанавливает эти ставки;
    • все документы, касающиеся коммуникации с клиентами по вопросам ставок на трансатлантическом и трансокеанском трейдах;
    • список долгосрочных (многолетних) контрактов в клиентами по ставкам на трансатлантическом и трансокеанском трейдах;
    • список проводившихся в США расследований в отношении установленных компаниями ставок на трансатлантическом и трансокеанском трейдах и все документы, предоставленные правоохранительным органам США в рамках этих расследований.

    «Представители надзорных комитетов заявили, что 10 иностранных контейнерных линий контролируют 85% рынка. Используя свое преимущество, эти перевозчики «возможно, повысили тарифы на доставку в 2021 году намного больше, чем затраты, которые, в свою очередь, тоже выросли, – пишет издание. – Это привело к годовой прибыли в 150 млрд долларов, что в девять раз выше, чем в 2020 году».

    «Мы глубоко обеспокоены тем, что линии, возможно, занимались грабительской деловой практикой во время пандемии, в результате чего многие товары первой необходимости стали излишне дорогими для потребителей и малого бизнеса», – цитирует Freight Waves заявление председателей надзорных комитетов.

    В своем письме CEO Maersk Сорену Скоу они подчеркнули, что операционные расходы в 2021 году выросли на 21%, в то время как компания увеличила ставки в среднем на 83%. «Рост цен был особенно острым для экономики США, поскольку наиболее существенный рост ставок произошел на перевозках между Азией – США», – говорится в письме.

    Как отмечают в надзорных комитетах, «прибыль CMA CGM за первые 9 месяцев 2021 года составила более 11 млрд долларов, и это больше того, то компания заработала за предыдущие 10 лет вместе взятые».

    «Hapag-Lloyd на транстихоокеанском трейде увеличил ставки фрахта на поразительные 75,3%, – говорится в письме, адресованному CEO Hapag-Lloyd Рольфу Хаббену Янсену. – При таких ошеломляющих темпах выручка компании выросла на 71% за девять месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Общая прибыль, полученная за этот период, составила около 6,6 млрд долларов, что составляет порядка 1000% прибыли, полученной Hapag-Lloyd за тот же период 2020 года».

    Линии должны предоставить перечисленные выше документы за период с 1 января 2020 года до настоящего времени к 16 марта.

     


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