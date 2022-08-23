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Hapag-Lloyd меняет винты
23.08.2022

Hapag-Lloyd меняет винты


    • Hapag-Lloyd запустил масштабную программу технической модернизации флота. По меньшей мере 86 судов планируется оснастить оптимизированными с точки зрения энергоэффективности винтами, которые позволят экономить в зависимости от условий плавания от 10% до 13% бункера.

    Первый такой винт, изготовленный немецким производителем MMG, будет установлен на контейнеровоз «Ningbo Express» вместимостью 7,5 тыс. TEU. Работы будут проводиться в сентябре в Дубае.

    Кроме того, на 36 судах бульбы будут заменены на больбы новой конструкции, с улучшенной обтекаемостью. А во время планового докования суда будут покрашены ниже ватерлинии противообрастающей краской, снижающей сопротивление.

    БОльшую часть этих мероприятий планируется реализовать до 2025 года. Как пояснил Максимилиан Роткопф, COO Hapag-Lloyd, компания хочет стать углеродно-нейтральной к 2045 года. Для этого в качестве промежуточной цели поставлено к 2030 году сократить выбросы углекислого газа с судов на 30%.

    Объем инвестиций в программу модернизации флота будет исчисляться сотнями миллионов евро.

    Фото: Hapag-Lloyd

     


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