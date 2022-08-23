Hapag-Lloyd меняет винты

Hapag-Lloyd запустил масштабную программу технической модернизации флота. По меньшей мере 86 судов планируется оснастить оптимизированными с точки зрения энергоэффективности винтами, которые позволят экономить в зависимости от условий плавания от 10% до 13% бункера.

Первый такой винт, изготовленный немецким производителем MMG, будет установлен на контейнеровоз «Ningbo Express» вместимостью 7,5 тыс. TEU. Работы будут проводиться в сентябре в Дубае.

Кроме того, на 36 судах бульбы будут заменены на больбы новой конструкции, с улучшенной обтекаемостью. А во время планового докования суда будут покрашены ниже ватерлинии противообрастающей краской, снижающей сопротивление.

БОльшую часть этих мероприятий планируется реализовать до 2025 года. Как пояснил Максимилиан Роткопф, COO Hapag-Lloyd, компания хочет стать углеродно-нейтральной к 2045 года. Для этого в качестве промежуточной цели поставлено к 2030 году сократить выбросы углекислого газа с судов на 30%.

Объем инвестиций в программу модернизации флота будет исчисляться сотнями миллионов евро.

Фото: Hapag-Lloyd