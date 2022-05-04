Hapag-Lloyd получил добро на приобретение доли в Вильгельмсхафене

Еврокомиссия одобрила участие Hapag-Lloyd в проекте JadeWeserPort в Вильгельмсхафене. Напомним, о договоренности с группой Eurogate Hapag-Lloyd объявил в сентябре прошлого года.

Сделка предусматривает приобретении Hapag-Lloyd 30% в контейнерном терминале Вильгельмсхафен (Container Terminal Wilhelmshaven – CTW) и 50% в железнодорожном терминале Вильгельмсхафен (RTW). Остальные акции остаются в собственности оператора терминала, Eurogate. Стоимость сделки стороны решили не раскрывать.

В Hapag-Lloyd рассчитывают, что участие в JadeWeserPort позволит компании укрепить свои конкурентные позиции, особенно на дальневосточном трейде.

Фото: Hapag-Lloyd