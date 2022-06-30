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Парк «умных» контейнеров будет расти
30.06.2022

Парк «умных» контейнеров будет расти

    • К 2026 году глобальный парк «умных» контейнеров вырастет в 8 раз – до 8,7 млн единиц, что составит 25% мирового контейнерного парка, сообщает Container News со ссылкой на прогноз консалтингового агентства Drewry.

    «Из -за постоянных сбоев в цепочке поставок грузоотправители становятся все более склонны контролировать свои грузы, поэтому, как ожидается, внедрение смарт-контейнеров ускорится», – цитирует Drewry издание.

    По прогнозам агентства, количество «умных» контейнеров будет расти за счет сухих: в настоящее время интеллектуальными системами оснащено пока 0,3 % их мирового парка.

    По оценкам Drewry, к концу 2021 года интеллектуальными технологиями было оснащено порядка 3,6% мирового контейнерного парка. Сейчас бОльшей частью ими оборудованы реф- и мультимодальных контейнеры – 33% и 40% суммарного парка каждого типа соответственно.

    Напомним, весной этого года Hapag-Lloyd заявил о намерении до 2023 года оборудовать весь свой контейнерный парк устройствами слежения в режиме реального времени с помощью технологии Hapag-Lloyd LIVE.

    Фото: Hapag-Lloyd


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