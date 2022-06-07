Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 5 месяцев 2022 года составили 2 млн 670 тыс. TEU – на 2,9% больше аналогичного периода прошлого года.

При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 5,9% до 1 млн 47 тыс. TEU.

Самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений (рост в 1,7 раза до 35,6 тыс. TEU) и рыбы (рост в 1,4 раза до 13,9 тыс. TEU). На 24,1% выросла перевозка зерна в контейнерах – до 19,8 тыс. TEU.

Также значительно увеличились перевозки остальных и сборных грузов – на 18,7% (до 76 тыс. TEU) и строительных грузов – на 17,8% (до 64,6 тыс. TEU).

Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 1,7% (до 316,4 тыс. TEU), лесных грузов – на 2,1% (до 240,6 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – на 1,3% (до 149,7 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 11,1% (до 16,8 тыс. TEU).

Положительная динамика наблюдается в перевозках продуктов перемола на 11,2% (до 4,8 тыс. TEU), картофеля, овощей, фруктов – на 0,9% (до 5,2 тыс. TEU) и прочих продовольственных товаров – на 18,4% (до 86,5 тыс. TEU).

За январь-май 2022 года увеличилась перевозка нефтяных грузов на 0,7% до 31,1 тыс. TEU.

Снижение произошло в перевозках промышленных товаров (минус 3,1% до 173 тыс. TEU), метизов (минус 3,7% (до 157,9 тыс. TEU), бумаги (минус 1% до 148,8 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (минус 7,1% до 84,9 тыс. TEU), черных металлов (минус 0,2% до 99,8 тыс. TEU), цветных металлов (минус 10,1% до 57 тыс. TEU) и металлоконструкций (минус 22,2% до 5,1 тыс. TEU).