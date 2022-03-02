Байден взялся за контейнерные линии

Капитализму нужна конкуренция, чтобы нормально функционировать, заявил президент США Джо Байден 1 марта в «Послании о положении в стране», обвинив контейнерные линии в повышении фрахтовых ставок более чем на 1000%, сообщает Seatrade Maritime.

«Я капиталист, но капитализм без конкуренции – не капитализм, – цитирует Байдена издание. – Капитализм без конкуренции – это эксплуатация. Когда корпорациям не нужно конкурировать, это увеличивает прибыль, их прибыли растут».

«Во время пандемии полдюжины или меньше иностранных компаний, обслуживающих экспортные и импортные рынки США, подняли цены на 1000% и получили рекордную прибыль. Сегодня я объявляю наступление на компании, завышающие цены для американских предприятий и потребителей», – заявил он, уточнив, что планирует ужесточить соблюдение Закона США о судоходстве 1984 года при посредстве Федеральной морской комиссии (FMC).

По данным издания, на контейнерном рынке США доминируют три основных альянса — 2M (Maersk и MSC), Ocean Alliance (CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL) и The Alliance (Hapag-Lloyd, ONE и Yang Ming), хотя за последний год рекордно высокие фрахтовые ставки привели к притоку новых, более мелких игроков.

Всемирный совет судоходства (WSC) назвал эти обвинения необоснованными, заявив, что к росту фрахтовых ставок привели рекордный спрос на морские перевозки в США и динамика рынка, а не альянсы контейнерных линий.

«Вот факты: контейнерные перевозки — это конкурентная отрасль, в которой несколько морских перевозчиков активно конкурируют друг с другом на мировом рынке и на торговых путях, наиболее важных для США, — сказал президент и CEO WSC Джон Батлер. – Вызывает разочарование тот факт, что необоснованные обвинения выдвигаются против отрасли, которая сейчас перевозит больше грузов, чем когда-либо в истории, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос на импортные товары во время пандемии».

Дж.Батлер подчеркнул, что «при рекордном уровне спроса на услуги морских перевозок в США на цены влияет динамика рынка, а не альянсы перевозчиков». Он напомнил, что «соглашения о совместном использовании судов являются чисто операционными соглашениями, которые позволяют перевозчикам делить пространство на судах друг друга, а это повышает эффективность и обеспечивает больше сервисов на большее количество портов».

«Важно, что операционные соглашения не включают коммерческое сотрудничество. Каждый член альянса определяет свои коммерческие условия, включая цены, которые между членами альянса не обсуждаются. Каждое соглашение о совместном использовании судов подается в Федеральную морскую службу, проверяется и постоянно ею контролируется», — заявил глава WSC.

Говоря о Законе о реформе морского судоходства 2021 года, который был одобрен Палатой представителей и сейчас находится на рассмотрении в Сенате США, Дж.Батлер предупредил: «Законодательные предложения перевернут глобальную транспортную систему, сократив предложение услуг для импортеров и экспортеров США и повысив расходы американских потребителей и бизнеса».