Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Инфляцию во Франции «компенсируют» за счет CMA CGM
26.07.2022

Инфляцию во Франции «компенсируют» за счет CMA CGM

    • CMA CGM идет на уступки властям Франции и увеличивает скидки на фрахтовые ставки с 500 до 750 за импортный контейнер, сообщает The Loadstar.

    «Первоначально предполагалось, что с 1 августа скидки будут предоставлены  14 французским крупным торговым сетям, но сейчас они будут распространяться на малый и средний бизнес. Кроме того, CMA CGM снижает ставку фрахта на 100 долларов для всего экспорта Франции », — пишет издание со ссылкой на заявление перевозчика.

    «Необходимо, чтобы эти скидки влияли на снижение цен на продукцию, предназначенную для конечных потребителей. В этом случае государство сможет контролировать потребительские цены на товары (продукты питания, средства личной гигиены, чистящие средства, мелкую бытовую технику) по схеме «ценовой щит», — поясняет The Loadstar.

    В CMA CGM заявляют, что эти меры последовали за другими инициативами компании, в  частности, с замораживанием в сентябре прошлого года «плавающих» фрахтовых ставок. Кроме того, «компания специально предоставляла малому и среднему бизнесу провозные мощности на своих судах на маршрутах, где наблюдалась наиболее высокая загруженность (Европа, Северная Америка)».

    В ответ на эти меры министр финансов Франции Брюно Лё Мэр сказал: «CMA CGM сделала первоначальный жест – в виде скидки в 500 долларов за контейнер. Я сказал им, что этого недостаточно, и что они должны делать больше. Они послушались».

    Напомним, на фоне растущей инфляции законодатели Франции предлагают ввести налог, до 25%, на сверхприбыль крупных корпораций. «Хотя правительство Макрона заявило, что не поддерживает такие действия, ему не хватает абсолютного большинства в парламенте Франции. Многие депутаты призвали к введению налога, и дискуссия остается открытой», — резюмирует издание.

    На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Франции CEO CMA CGM Родольф Сааде выступил против этого предложения. «Когда ставки фрахта составляли 350 долларов, где вы были? — задал вопрос сенаторам Р.Сааде. – В какой-то момент мы не были уверены, что протянем и неделю. Никто не пришел поговорить с нами».

    Фото: CMA CGM


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.04.2022
    «Владелец заводов, газет, пароходов…»
    Контейнерный перевозчик CMA CGM предлагает 92 млн долларов за контрольный пакет акций французской ежедневной […]
    CMA CGMизданиеСделка
    0
    25.02.2022
    CMA CGM испытает биотопливо на 32 судах
    CMA CGM в партнерстве с Морским и портовым управлением Сингапура (MPA) начала испытания по […]
    CMA CGMБиотопливоИспытанияКонтейнеровозы
    0
    25.01.2022
    200 миллиардов прибыли
    Могут получить контейнерные линии по итогам этого года
    контейнерные линииПрибыльПрогнозФинансы
    0
    18.02.2022
    CMA CGM получили концессию в Бейруте
    CMA Terminals, 100%-ная дочерняя структура группы CMA CGM, получила концессию на управление и эксплуатацию […]
    CMA CGMБейрутКонцессияЛиван
    0
    08.06.2022
    Два грузовых «Боинга» для CMA CGM
    CMA CGM принял в эксплуатацию два грузовых самолета Boeing 777. Они были заказаны в […]
    BoeingCMA CGMАвиаперевозки
    0
    05.03.2022
    CMA CGM увеличил прибыль в 2021 году в 10 раз
    CMA CGM опубликовал основные операционные и финансовые показатели за 4 квартал и весь 2021 год.
    2021CMA CGMФинансы
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.07.2022 Контейнерные порты Турции, H1 2022
    26.07.2022 10 тыс. TEU за 4 месяца
    26.07.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-июне 2022 года
    25.07.2022 Top-20 стран мира по контейнерному флоту
    25.07.2022 Контейнерооборот Гонконга, 6 месяцев 2022
    25.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти