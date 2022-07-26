Инфляцию во Франции «компенсируют» за счет CMA CGM

CMA CGM идет на уступки властям Франции и увеличивает скидки на фрахтовые ставки с 500 до 750 за импортный контейнер, сообщает The Loadstar.

«Первоначально предполагалось, что с 1 августа скидки будут предоставлены 14 французским крупным торговым сетям, но сейчас они будут распространяться на малый и средний бизнес. Кроме того, CMA CGM снижает ставку фрахта на 100 долларов для всего экспорта Франции », — пишет издание со ссылкой на заявление перевозчика.

«Необходимо, чтобы эти скидки влияли на снижение цен на продукцию, предназначенную для конечных потребителей. В этом случае государство сможет контролировать потребительские цены на товары (продукты питания, средства личной гигиены, чистящие средства, мелкую бытовую технику) по схеме «ценовой щит», — поясняет The Loadstar.

В CMA CGM заявляют, что эти меры последовали за другими инициативами компании, в частности, с замораживанием в сентябре прошлого года «плавающих» фрахтовых ставок. Кроме того, «компания специально предоставляла малому и среднему бизнесу провозные мощности на своих судах на маршрутах, где наблюдалась наиболее высокая загруженность (Европа, Северная Америка)».

В ответ на эти меры министр финансов Франции Брюно Лё Мэр сказал: «CMA CGM сделала первоначальный жест – в виде скидки в 500 долларов за контейнер. Я сказал им, что этого недостаточно, и что они должны делать больше. Они послушались».

Напомним, на фоне растущей инфляции законодатели Франции предлагают ввести налог, до 25%, на сверхприбыль крупных корпораций. «Хотя правительство Макрона заявило, что не поддерживает такие действия, ему не хватает абсолютного большинства в парламенте Франции. Многие депутаты призвали к введению налога, и дискуссия остается открытой», — резюмирует издание.

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Франции CEO CMA CGM Родольф Сааде выступил против этого предложения. «Когда ставки фрахта составляли 350 долларов, где вы были? — задал вопрос сенаторам Р.Сааде. – В какой-то момент мы не были уверены, что протянем и неделю. Никто не пришел поговорить с нами».

Фото: CMA CGM