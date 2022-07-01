CMA CGM поддался просьбе правительства Франции

CMA CGM уступил правительству Франции и намерен снизить фрахтовые ставки, сообщает Splash.

Так, с 1 августа линия снижает ставку фрахта на 500 долларов за импортный контейнер с товарами народного потребления для крупных розничных сетей с пунктами назначения в порты Франции.

«CMA CGM заявил, что принял такую меру, чтобы «умерить потребительские цены для французских домохозяйств», — пишет издание.

Напомним, на этой неделе министр финансов Франции Брюно Лё Мэр призвал национальные энергетические и логистические компании «помочь стране в трудные экономические времена и «поделиться» прибылью. По итогам 2021 года чистая прибыль CMA CGM составила 18 млрд долларов, в этом году перевозчик планирует получить еще бОльшую прибыль.

Фото: CMA CGM