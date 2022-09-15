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Черновик
15.09.2022

Рекордная прибыль контейнерных линий


    • Суммарная прибыль до налогообложения и уплаты процентов (EBIT) крупнейших мировых контейнерных линий во втором квартале этого года составила 41,6 млрд долларов, сообщает Container News со ссылкой на отчет Sea-Intelligence. Данные не включают финансовые показатели CMA CGM, поскольку по итогам квартала EBIT группа не указала.

    «Этот результат выше совокупной EBIT во втором квартале за последние 11 лет, а также за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года. Как только CMA CGM опубликует свою EBIT, второй квартал 2022 года станет самым прибыльным за последние 10 лет», — пишет издание.

    «Мы не даем оценочное суждение о том, что зарабатывание денег судоходными линиями – хорошо это или плохо. Мы отмечаем, что в целом это был убыточный бизнес в последние 10 лет или около того, и указываем на беспрецедентный характер текущую динамику рынка», — отмечают аналитики Sea-Intelligence.

    Ниже, в таблице Sea-Intelligence, показано соотношение EBIT/TEU для перевозчиков, которые публикуют как свои EBIT, так и объемы.

    ebit per teu Новости, Контейнерные перевозки

    (Источник: Container News, Sea-Intelligence.com, Sunday Spotlight, выпуск 581.)

    «Показатель EBIT/TEU во втором квартале 2022 года для каждой из этих компаний затмевает показатели предыдущих лет. Эти цифры подтверждаются увеличением фрахтовых ставок в годовом исчислении во втором квартале 2022 года. Однако этот уровень прибыльности может не сохраниться в третьем квартале из-за быстрого падения фрахтовых ставок и замедления мирового спроса», — комментируют в Sea-Intelligence.

    Фото: Shipspotting


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