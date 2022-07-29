Hutchison Ports сократил оборот и прибыль за первое полугодие 2022

Hutchison Ports Holdings Trust, один из крупнейших глобальных портовых операторов, опубликовал основные и финансовые и операционные показатели за первое полугодие 2022 года.

Совокупный контейнерооборот терминалов группы, включая активы в Гонконге, Янтьяне и Шэньчжэне, сократиля на 7,4%, в основном из-за снижения оборота каботажа и трансшипмента. При этом доходы в пересчете на один TEU увеличились, чем способствовало увеличение выручки от хранения.

В результате выручка по группе составила 6,47 млрд гонконгских долларов (854,5 млн долларов США), на 8% больше, чем годом ранее.

Себестоимость услуг увеличилась на 11,7% до 2,16 млрд гонконгских долларов (275,6 млн долларов США), что в объясняют ростом прямых расходов из-за повышения нагрузки на терминалы, повышения стоимости услуг внешних подрядчиков, цен на топливо и электроэнергию, укреплению юаня и дополнительными расходами, связанными с антиковидными мерами.

Расходы на персонал увеличились на 6,6% до 133 млн гонконгских долларов (16,95 млн долларов США), главными образом за счет инфляции и увеличения численности персонала.

В сумме операционные расходы составили 4 млрд гонконгских долларов (512,4 млн долларов США), на 17,2% выше, чем годом ранее.

Операционная прибыль сократилась на 4,3% до 2,45 млрд гонконгских долларов (312 млн долларов США), чистая прибыль – на 7,35 до 1,5 млрд гонконгских долларов (192,9 млн долларов США).

Фото: HPHT