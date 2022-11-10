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Лидеры Финляндии, 10 месяцев 2022
10.11.2022

Лидеры Финляндии, 10 месяцев 2022


    • По итогам 10 месяцев 2022 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии увеличился на 2% и составил 1,095 млн TEU.

    ХаминаКотка за отчетный период обработала чуть боле 517,6 тыс. TEU – на 3,7% больше, чем в январе-октябре прошлого года. 

    Хельсинки перевалил 406,7 тыс. TEU, его контейнерооборот вырос на 2,9%.

    В то же время Раума снизила обработку контейнеров – минус 4,8% до 170,8 тыс. TEU.

    Chart by Visualizer

    В октябре этого года три порта в совокупности обработали 118,8 тыс. TEU (плюс 18,9% к уровню октября 2021 и плюс 6,5% к уровню сентября 2022).

    Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 54,6 тыс. TEU (плюс 19,4% к уровню октября 2021 и минус 0,1% к уровню сентября 2022).

    Через Хельсинки в октябре прошло 41,6 тыс. TEU (плюс 11,1% к уровню октября 2021 и плюс 4,2% к уровню сентября 2022).

    Раума обработала 22,6 тыс. TEU (плюс 34,8% к уровню октября 2021 и плюс 33% к уровню сентября 2022).

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