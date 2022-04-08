«Евросиб» увеличил объемы и выручку в контейнерном сегменте

«Евросиб» поделился финансовыми и операционными итогами работы в 2021 году. Как сообщили SeaNews в группе, выручка от реализации услуг перевозок, экспедирования и комплексной логистики увеличилась в сравнении с аналогичными показателем 2020 года на 25%до 21,5 млрд рублей. Консолидированная прибыль от продаж выросла на 78% до 3,4 млрд рублей.

Объём перевозок всеми родами подвижного состава в управлении АО «Евросиб СПб-транспортные системы» по итогам 2021 года составил 11,5 млн тонн. Контейнерные перевозки увеличились на 17,4% до 270 тыс.TEU, выручка в контейнерном сегменте выросла на 27%до 14 млрд рублей. В сегменте дивизиональных перевозок (полувагоны, крытые вагоны, лесные платформы и щеповозы) выручка увеличилась на 14% до 7,1 млрд рублей.

Терминально-логистический центр «Евросиб-Терминал-Новосибирск» обработал в 2021 году 120 тыс.TEU, на 10% больше, чем годом ранее.