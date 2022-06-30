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Власти Франции призвали CMA CGM поделиться прибылью
30.06.2022

Власти Франции призвали CMA CGM поделиться прибылью

    • Министр финансов Франции Брюно Лё Мэр призвал национальные энергетические и логистические компании «поделиться» прибылью, сообщает Splash.

    «Несколько компаний в сфере транспорта и энергетики во время кризиса получили прибыль. Я хочу, чтобы они внесли свои предложения о том, как вернуть часть этой прибыли французскому народу, — сказал он в интервью C News TV. – Для TotalEnergies, например, это может быть формат скидок на топливо или скидки на логистические услуги таких компаний, как CMA CGM».

    Напомним, по итогам 2021 года чистая прибыль CMA CGM составила 18 млрд долларов, в этом году перевозчик намерен получить еще бОльшую прибыль.

    Фото: CMA CGM


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