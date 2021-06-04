P&I Club оспорил заявление Администрация Суэцкого канала по «Ever Given»

Британский клуб взаимного страхования TT Club и UK P&I, выступающий страховщиком потерпевшего аварию в Суэцком канале контейнеровоза «Ever Given», оспорил заявление, сделанное ранее Администрацией Суэцкого канала (SCA), сообщает Splash со ссылкой на Reuters. Напомним, ранее SCA обвинила в инциденте с контейнеровозом «Ever Given», заблокировавшим водный путь на неделю, капитана судна.

«Контейнеровоз «Ever Given» двигался по Суэцкому каналу слишком быстро, что привело к блокировке водного пути», – заявил тогда председатель Администрации Суэцкого канала Усама Раби. Кроме того, еще одной причиной того, что контейнеровоз сель на мель и перекрыл канал, У.Раби называет неправильные параметры руля, которые повлияли на управляемость судна.

По мнению страховщика, вина за скорость судна не должна лежать на капитане судна. «Чрезвычайно важно уточнить, что, хотя капитан несет полную ответственность за судно, навигация по транзитному каналу в составе конвоя контролируется лоцманами Суэцкого канала и службами управления движением судов SCA. Такой контроль включает скорость транзита и наличие буксиров сопровождения», – цитирует Reuters заявление UK P&I Club.

Напомним, ранее судовладелец Shoei Kisen получил иск от Администрации Суэцкого канала (SCA) на 916 млн долларов.

Сумма иска включала 300 млн долларов компенсации расходов на проведение спасательных работ плюс 300 млн долларов за потерю репутации, но не включает возмещение затрат на услуги профессиональных спасателей.

Затем Администрация Суэцкого канала снизила изначальную сумму требуемой компенсации с 916 млн до 550 млн долларов, при условии, что 200 млн долларов будут выплачены авансом и в качестве залога.

Только после этого «Ever Given», который уже два месяца находится под арестом в районе Великого Горького озера, может быть отпущен.