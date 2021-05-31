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Администрация Суэцкого канала обвиняет в инциденте с «Ever Given» капитана
31.05.2021

Администрация Суэцкого канала обвиняет в инциденте с «Ever Given» капитана

    • Администрация Суэцкого канала (SCA) обвиняет капитана в инциденте с контейнеровозом «Ever Given», заблокировавшим на неделю водный путь, сообщает Spalsh.

    «Контейнеровоз «Ever Given» двигался по Суэцкому каналу слишком быстро, что привело к блокировке водного пути», – заявил председатель Администрации Суэцкого канала Усама Раби. Кроме того, еще одной причиной того, что контейнеровоз сель на мель и перекрыл канал, У.Раби называет неправильные параметры руля, которые повлияли на управляемость судна.

    «Он (капитан) знает возможности своего судна, поэтому мог сказать: я не хочу идти в канал, я считаю, что погода не позволяет, – цитирует Spalsh интервью, которое У.Раби дал Reuters. – Было много технических причин, в том числе и то, что размер руля не соответствовал размеру судна».

    Согласно египетскому законодательству, любые суда несут ответственность за любой ущерб каналу. «Лоцманы Суэцкого канала, которые находились на борту «Ever Given» во время того, как судно село на мель, были там только в качестве консультантов, полный контроль прохождения судна по каналу оставался за капитаном контейнеровоза», – цитирует gCaptain председателя Администрации Суэцкого канала. – Тот факт, что судну было выдано разрешение пройти через канал, не дает повода считать, что Администрация канала несет ответственность за инцидент».

    У.Раби добавил, что в тот день до «Ever Given» на север успешно прошел конвой из 12 судов.

    Он также пояснил размер первоначального иска в 916 млн долларов, выдвинутого в отношении компании-судовладельца Shoei Kisen. Размер претензии был рассчитан исходя из сделаанной Администрацией канала оценки стоимости груза, контейнеров и самого судна в 2 млрд долларов, поскольку судовладелец «не имел представления о совокупной стоимости товаров».

    Также он подтвердил, что SCA снизила размер иска до 550 млн долларов и что залога в размере 200 млн долларов будет достаточно для освобождения судна.

    У.Раби сообщил о гибели одного человека при проведении работ по снятию контейнеровоза контейнеровоза с мели.


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