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Администрация Суэцкого канала готова отпустить «Ever Given» за залог 200 млн
24.05.2021

Администрация Суэцкого канала готова отпустить «Ever Given» за залог 200 млн

    • Апелляционный суд по экономическим вопросам города Исмаилия (Египет) продлил арест контейнеровоза «Ever Given», который в конце марта на неделю перекрыл Суэцкий канал, сев на мель. Дело передано в суд первой инстанции, сообщает Offshore Energy.

    Владелец судна японская Shohei Kisen предъявила претензию Администрации Суэцкого канала в том, что меры по задержанию судна являются незаконными. Кроме того, адвокаты Shohei Kisen озвучили мнение, что ответственность за инцидент несет Администрация канала. Они заявили, что контейнеровоз для транзита через канал в условиях шторма должны были сопровождать как минимум два буксира. Адвокаты судовладельца обратились в египетский суд с требованием о выплате 100 тысяч долларов компенсации за удержание контейнеровоза.

    Администрация канала продолжает настаивать на возмещении убытков, связанные с инцидентом. Однако если изначально размер требуемой компенсации составлял 900 млн долларов, то теперь, по данным Offshore Energy, руководитель Администрации Усама Раби предложил снизить сумму исковых требований до 550 млн долларов, заявив, что залога 200 млн долларов будет достаточно для того, чтобы контейнеровоз вернулся в Европу.

    Следующее заседание суда назначено 29 мая.


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