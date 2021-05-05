Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и пропавших без вести в результате крушения судна «Онега». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как сообщила В.Абрамченко, оказание помощи семьям моряков находится на особом контроле правительства. «Трагедия унесла жизни 17 человек. Правительство страны и администрации регионов приняли все меры по оказанию необходимой материальной и психологической помощи пострадавшим и семьям пропавших без вести моряков траулера «Онега». Комиссия провела всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, семьям в полном объёме оперативно проведены выплаты. Необходимо сфокусироваться и принять меры, которые позволят снизить вероятность подобных трагедий», – сказала В.Абрамченко.

В течение 2020 и 2021 годов были осуществлены страховые выплаты членам семей 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера и двум пострадавшим, которых удалось спасти в ходе поисково-спасательной операции.

Субъектами Российской Федерации, Фондом социального страхования, страховой компанией и работодателем проведены выплаты семьям на общую сумму более 40 млн рублей. Также Пенсионным фондом России организована работа в части пенсионного обеспечения членов семей погибших членов экипажа. Кроме того, было организовано взаимодействие с кредитными организациями, которые обеспечили списание и реструктуризацию кредитных обязательств погибших моряков и их родственников.

В ходе заседания комиссии отмечены действия для предотвращения подобных ситуаций для вышедших в рейд судов. Росрыболовством были проведены проверки готовности судов к плаванию и ведению промысла в осенне-зимний период, а также в условиях штормовых погодных условий, обеспечен контроль за проведением учебных тревог по отработке действий экипажей в аварийных ситуациях, усилен контроль за остойчивостью и непотопляемостью судов. Обеспечение безопасности мореплавания на промысле осуществляют 11 морских судов-спасателей.

В то же время в ходе заседания комиссии отмечена необходимость разработки поправок в нормативно-правовые акты для обеспечения безопасности мореплавания и предупреждения травматизма при производственной деятельности, повышения ответственности за каждый аварийный случай на всех уровнях управления, а также дисциплины и организованности экипажей судов рыбопромыслового флота.

В.Абрамченко поручила Росрыболовству совместно с Минфином разработать меры по модернизации спасательных судов, которые позволят продолжить дежурства судов-спасателей на необходимом для обеспечения безопасности мореплавания уровне.

Напомним, 28 декабря 2020 года в Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля затонуло находящееся на промысле рыболовное судно «Онега», принадлежащее рыболовецкому колхозу им. Калинина. В ходе поисково-спасательных мероприятий два члена экипажа судна «Онега» спасены, 17 человек пропали без вести.

По версии следствия, причиной затопления судна явился комплекс нарушений безопасности эксплуатации морского транспорта, выразившихся в осуществлении промысла ярусным способом в сложных погодных условиях при поступлении в помещения судна воды, что в сочетании с его обледенением повлекло утрату остойчивости и затопление судна.

Заседание прошло в режиме видеоконференции, в нём приняли участие представители Минтруда, МЧС, МВД, Генеральной прокуратуры, Росрыболовства и Росморречфлота, а также главы двух регионов – губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.