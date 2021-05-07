Автономные суда на повестке Комитета по безопасности на море IMO

103 сессия Комитета по безопасности на море Международной морской организации проходит в удаленном режиме с 5 по 14 мая под председательством Майте Медина, представительницы США (она сменила на посту председателя Комитета представителя Австралии Брэда Грувза).

Как сообщили SeaNews в IMO, в повестке дня – развитие законодательной базы для морских автономных надводных судов. Комитет также изучит представленные материалы по испытаниям автономных судов.

Кроме того, в повестку дня включены вопросы влияния пандемии коронавируса на морскую индустрию и моряков. Ожидается, что будут рассмотрены ряд предложений, в том числе предложение принять резолюцию о приоритетном порядке вакцинации моряков от COVID-19 (напомним, на днях Резолюцию о вакцинации моряков приняла Международная организация труда).

Еще один пункт повестки – безопасность, в том числе кибербезопасность, борьба с пиратством и вооруженными нападениями с целью ограбления.

Предполагается также, что в ходе сессии будет сформирована рабочая группа по топливной безопасности, которая будет изучать вопросы температуры воспламенения, топливных смесей, отбора проб и тестирования топлива.

Еще один вопрос на повестке дня – проект типовых правил обеспечения безопасности внутренних паромных перевозок, которые впоследствии могут быть инкорпорированы в национальные законодательства.

Комитет также должен рассмотреть ряд предложений по повестке работы на будущее, включая проблему потери контейнеров на море, и принять поправки к Конвенции SOLAS и ряду других документов.