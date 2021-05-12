Новая инициатива ООН по защите прав моряков

В то время как более 200 тысяч моряков продолжают работать несмотря на то, что сроки их контрактов давно вышли, Организация Объединенных Наций опубликовала в четверг новый документ, направленный на защиту прав моряков в период пандемии, когда вводимые в разных странах ограничения препятствуют нормальной смене экипажей.

Документ под названием Human Rights Due Diligence Tool, разработанный Глобальным Договором ООН, Советом по правам человека ООН, Международной организацией труда и Международной морской организацией, представляет собой контрольный перечень широкого спектра мер по обеспечению прав и безопасности моряков в эпоху пандемии. Он содержит отдельные рекомендации для грузовладельцев, фрахтователей и логистических провайдеров.

В числе прочего участникам процесса рекомендуется оговорить с партнерами, что моряки не должны работать сверх срока заключенных ими контрактов без их на то согласия, в противном случае это будет считаться принудительным трудом. Также рекомендовано уточнить с бизнес-партнерами, что расходы, связанные с карантином при проведении смены экипажа, не должны ложиться на самих моряков ни напрямую, ни косвенно.

Моряки должны иметь возможность получить медицинскую помощь на берегу, и если для этого нужно, например, отклониться от маршрута, то судну должно быть дано разрешение отклониться от маршрута. Точно так же заказчик перевозки должен позволить делать отклонения от маршрута, если они необходимы для проведения смены экипажа. Наконец, команда должна быть элементарно обеспечена индивидуальными средствами защиты.

В IMO и других организациях под эгидой ООН озабочены сообщениями о случаях, когда моряки вынуждены работать свыше установленного Международной организацией труда максимального срока пребывания на борту 11 месяцев, как и о случаях, когда грузовладельцы избегают фрахтовать суда, на которых планируется смена экипажа, или вносят в договор фрахтования запрет на проведение смены экипажа.

«Моряки – это главное звено глобальной цепочки поставок. И они стали заложниками введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений на путешествия. В результате сотни тысяч моряков не имеют возможности вернуться на родину, провести смену экипажа и сойти на берег и вынуждены продолжать работать, хотя контракт их давно закончился. Необходимо, чтобы все, кто связан с морскими перевозками, все участники цепочки поставок, заботились о защите прав моряков», – прокомментировал новые рекомендации генеральный секретарь IMO Китак Лим.

Полностью с документом можно ознакомиться в файле ниже (на английском).

Maritime Human Rights Risks and the COVID-19 Crew Change Crisis 20210425

Фото: IMO