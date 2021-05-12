Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ahlers открывает новый склад в Москве
12.05.2021

Новая инициатива ООН по защите прав моряков

    • В то время как более 200 тысяч моряков продолжают работать несмотря на то, что сроки их контрактов давно вышли, Организация Объединенных Наций опубликовала в четверг новый документ, направленный на защиту прав моряков в период пандемии, когда вводимые в разных странах ограничения препятствуют нормальной смене экипажей.

    Документ под названием Human Rights Due Diligence Tool, разработанный Глобальным Договором ООН, Советом по правам человека ООН, Международной организацией труда и Международной морской организацией, представляет собой контрольный перечень широкого спектра мер по обеспечению прав и безопасности моряков в эпоху пандемии. Он содержит отдельные рекомендации для грузовладельцев, фрахтователей и логистических провайдеров.

    В числе прочего участникам процесса рекомендуется оговорить с партнерами, что моряки не должны работать сверх срока заключенных ими контрактов без их на то согласия, в противном случае это будет считаться принудительным трудом. Также рекомендовано уточнить с бизнес-партнерами, что расходы, связанные с карантином при проведении смены экипажа, не должны ложиться на самих моряков ни напрямую, ни косвенно.

    Моряки должны иметь возможность получить медицинскую помощь на берегу, и если для этого нужно, например, отклониться от маршрута, то судну должно быть дано разрешение отклониться от маршрута. Точно так же заказчик перевозки должен позволить делать отклонения от маршрута, если они необходимы для проведения смены экипажа. Наконец, команда должна быть элементарно обеспечена индивидуальными средствами защиты.

    В IMO и других организациях под эгидой ООН озабочены сообщениями о случаях, когда моряки вынуждены работать свыше установленного Международной организацией труда максимального срока пребывания на борту 11 месяцев, как и о случаях, когда грузовладельцы избегают фрахтовать суда, на которых планируется смена экипажа, или вносят в договор фрахтования запрет на проведение смены экипажа.

    «Моряки – это главное звено глобальной цепочки поставок. И они стали заложниками введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений на путешествия. В результате сотни тысяч моряков не имеют возможности вернуться на родину, провести смену экипажа и сойти на берег и вынуждены продолжать работать, хотя контракт их давно закончился. Необходимо, чтобы все, кто связан с морскими перевозками, все участники цепочки поставок, заботились о защите прав моряков», – прокомментировал новые рекомендации генеральный секретарь IMO Китак Лим.

    Полностью с документом можно ознакомиться в файле ниже (на английском).

    Maritime Human Rights Risks and the COVID-19 Crew Change Crisis 20210425

    Фото: IMO


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.04.2021
    Моряк, застрявший на четыре года на брошенном судне, возвращается домой
    Моряк Мохаммад Аиша возвращается домой, в Сирию, проведя четыре года на брошенном в Суэцком […]
    ITFконтейнеровозморякиПрава моряков
    0
    01.04.2021
    INTERCARGO: государства порта требуют вакцинации экипажей
    «Ряд государств начинают выдвигать требования, чтобы весь экипаж на борту судна был вакцинирован, в […]
    INTERCARGOвакцинацияПрава моряков
    0
    27.01.2021
    MSC подписал Декларацию Нептуна о благополучии и смене экипажей
    MSC подписал Декларацию Нептуна о благополучии моряков и смене экипажей, чтобы ускорить действия по […]
    COVID-19MSCКризиссмена экипажа
    0
    07.05.2021
    Автономные суда на повестке Комитета по безопасности на море IMO
    А также вакцинация моряков, безопасность паромных перевозок
    IMOавтономное судоходствоБезопасностьвакцинация
    0
    20.04.2021
    Триллионы долларов на модернизацию флота по требованию IMO
    3,4 трлн долларов потребуется на модернизацию мирового коммерческого флота, чтобы к 2050 году сократить […]
    IMOМодернизацияЭкология
    0
    10.02.2021
    Япония разрешила смену экипажа сухогруза MSC
    Застрявшему на несколько месяцев в Китае из-за угольной войны между КНР и Австралией
    MSCАвстралияЗапретКитай
    0
    09.04.2021
    Награды «За исключительную храбрость на море» вручили онлайн
    В этом году церемония вручения высшей награды Международной морской организации – «За исключительную храбрость […]
    IMOЖенщина на бортуЗа исключительную храбрость на моренаграды
    0
    26.01.2021
    На Панамском канале построят терминал для вакцины от COVID-19
    Панамский канал подписал меморандум о взаимопонимании с Panama Ports Company (PPC) и панамским подразделением […]
    COVID-19вакцинаЛогистический центрПанамский канал
    0
    23.03.2021
    Кризис смены экипажей длится год
    Количество моряков, ожидающих смены экипажа, снизилось вдвое с 400 тыс. человек в сентябре 2020 […]
    IMOпандемиясмена экипажа
    0
    01.02.2021
    Военный переворот в Мьянме и судоходная отрасль
    Военный переворот в Мьянме вызвал тревогу морского сообщества всей Юго-Восточной Азии. Военные взяли власть […]
    военный переворотМьянмасмена экипажасудоходная отрасль
    0
    07.05.2021
    Кризис со сменой экипажей хуже, чем год назад
    По мере того, как многие крупнейшие порты вводят новые ограничения для тех, кто недавно […]
    коронавирусКризисОграничениясмена экипажа
    0
    01.04.2021
    TMS Webinar Series 15 — Putting seafarer mental health at the top of the agenda
    The Maritime Standard will focus on the crucial and increasingly pressing issue of seafarer […]
    ВебинарПрава моряков
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2021 Контейнерооборот лидеров
    13.05.2021 Hutchison купил терминал APMT в Роттердаме
    13.05.2021 DCT Gdansk запускает тендерные процедуры по строительству третьего терминала
    13.05.2021 HHLA увеличила выручку и операционную прибыль
    12.05.2021 TradeLens будет работать в Китае
    12.05.2021 Контейнерный поезд Москва – Чита
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти