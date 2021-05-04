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МОТ приняла Резолюцию о вакцинации моряков от коронавируса
04.05.2021

МОТ приняла Резолюцию о вакцинации моряков от коронавируса

    • Международная организация труда (МОТ) приняла Резолюцию о глобальной вакцинации моряков от Covid-19.

    «Резолюция была согласована на четвертом совещании специального трехстороннего комитета МОТ, — сообщает пресс-служба Российского профессионального союза моряков. —  Она основана на предложении о глобальной программе вакцинации моряков, представленной Кипром в Международную морскую организацию, Международную палату судоходства и Европейский Союз. Подход требует, чтобы социальные партнеры – судовладельцы и профсоюзы – в координации с правительствами и ИМО провели картографирование для определения количества вакцин, необходимых на берегу».

     Отмечается, что это ключевой шаг в определении масштабов проблемы и последующем совместном принятии решительных мер в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и фармацевтическими компаниями для обеспечения достаточного количества препаратов.

    «Документ призывает правительства государств, в соответствии с их национальными программами, сделать вакцинацию доступной для моряков на судах, зашедших в их порты, а также создать в портах центры вакцинации, — говорится на сайте МОТ. — Также он призывает правительства государств считать легитимной вакцинацию моряков, разрешенную и проведенную в их странах».

    Кроме того, правительствам, работодателям и профсоюзам предлагается сформулировать документ, доводящий до сведения соответствующие органы ООН о необходимости коллективного подхода к обеспечению требующегося количества вакцин.


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