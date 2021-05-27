Портовики бастуют и требуют вакцинации

Группа из 11 профсоюзов, представляющих интересы докеров, объявили забастовку в портах Аргентины. Профсоюзы выдвигают требование определить портовиков ключевыми работниками, имеющими приоритет в доступе к вакцинации от коронавируса.

«Правительство Аргентины пока отклоняет требование портовиков. Приоритет в доступе к вакцинации пока получили медработники, полиция и преподаватели. Кампания по вакцинации в стране реализуется низкими темпами: всего 5% аргентинцев полностью вакцинированы», – сообщает Splash.

Еще на прошлой неделе была объявлена 48-часовая забастовка в порту Росарио. Портовики выдвигали те же условия. «В Аргентине сейчас сезон сбора урожая сои и кукурузы. Остановка работы в порту привела к полному коллапсу логистики, вызвав скопление судов на якорных стоянках и сделав невозможным прибытие в порт под погрузку новых судов», – цитирует Splash письмо Аргентинской палаты портовой и морской деятельности, обратившейся к министерству транспорта с просьбой помочь разблокировать порт.

К заторам прибавилась еще одна проблема, связанная с низким уровнем воды в реке Парана из-за засухи. По этой причине несколько судов с агропродукцией не смогли покинуть порт Росарио. «Без уменьшения веса груза по мелководью пройти судам невозможно, – пишет Splash. – Ситуацию разрешить удалось только через несколько дней, когда представители министерства транспорта, береговой охраны и лоцманы смогли договориться, чтобы отбуксировать застрявшие суда».

Между тем правительство Бразилии заявило, что включило докеров в приоритетную группу согласно своему национальному плану вакцинации. Первый этап вакцинации в Бразилии начался на днях.