Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Портовики бастуют и требуют вакцинации
27.05.2021

Портовики бастуют и требуют вакцинации

    • Группа из 11 профсоюзов, представляющих интересы докеров, объявили забастовку в портах Аргентины. Профсоюзы выдвигают требование определить портовиков ключевыми работниками, имеющими приоритет в доступе к вакцинации от коронавируса.

    «Правительство Аргентины пока отклоняет требование портовиков. Приоритет в доступе к вакцинации пока получили медработники, полиция и преподаватели. Кампания по вакцинации в стране реализуется низкими темпами: всего 5% аргентинцев полностью вакцинированы», – сообщает Splash.

    Еще на прошлой неделе была объявлена 48-часовая забастовка в порту Росарио. Портовики выдвигали те же условия. «В Аргентине сейчас сезон сбора урожая сои и кукурузы. Остановка работы в порту привела к полному коллапсу логистики, вызвав скопление судов на якорных стоянках и сделав невозможным прибытие в порт под погрузку новых судов», – цитирует Splash письмо Аргентинской палаты портовой и морской деятельности, обратившейся к министерству транспорта с просьбой помочь разблокировать порт.

    К заторам прибавилась еще одна проблема, связанная с низким уровнем воды в реке Парана из-за засухи. По этой причине несколько судов с агропродукцией не смогли покинуть порт Росарио. «Без уменьшения веса груза по мелководью пройти судам невозможно, – пишет Splash. – Ситуацию разрешить удалось только через несколько дней, когда представители министерства транспорта, береговой охраны и лоцманы смогли договориться, чтобы отбуксировать застрявшие суда».

    Между тем правительство Бразилии заявило, что включило докеров в приоритетную группу согласно своему национальному плану вакцинации. Первый этап вакцинации в Бразилии начался на днях.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.05.2021
    Автономные суда на повестке Комитета по безопасности на море IMO
    А также вакцинация моряков, безопасность паромных перевозок
    IMOавтономное судоходствоБезопасностьвакцинация
    0
    01.04.2021
    INTERCARGO: государства порта требуют вакцинации экипажей
    «Ряд государств начинают выдвигать требования, чтобы весь экипаж на борту судна был вакцинирован, в […]
    INTERCARGOвакцинацияПрава моряков
    0
    04.02.2021
    DP World поможет ЮНИСЕФ с логистикой вакцины безвозмездно
    DP World и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН (англ. United Nations Children’s Fund, UNICEF) объявили о […]
    COVID-19DP Worldвакцинация
    0
    26.02.2021
    Россия начинает вакцинировать моряков в приоритетном порядке
    Россия признала моряков ключевыми работниками и начала кампанию по их вакцинации от Covid-19 в […]
    вакцинациякоронавирускрюинговая компанияморяки
    0
    19.05.2021
    Что важно для моряков
    Международная морская организация в рамках подготовки к празднованию Дня моряка — 2021 провела опрос […]
    COVID-19IMOвакцинацияМеждународная морская организация
    0
    08.04.2021
    Первый в мире полностью вакцинированный пассажирский авиарейс
    Самолет Airbus A350-1000 авиакомпания Qatar Airways совершил первый в мире авиарейс, на борту которого […]
    АвиаперевозкивакцинациякоронавирусПассажирские перевозки
    0
    20.01.2021
    Сингапур вакцинирует морской персонал
    До конца января в Сингапуре вакцинируют более 10 тыс. человек, работающих в морской отрасли. […]
    вакцинациякоронавирусморякиСингапур
    0
    04.05.2021
    МОТ приняла Резолюцию о вакцинации моряков от коронавируса
    Международная организация труда (МОТ) приняла Резолюцию о глобальной вакцинации моряков от Covid-19. «Резолюция была […]
    вакцинацияМеждународная организация трудаморякиМОТ
    0
    19.05.2021
    Резолюция Комитета по безопасности на море IMO о вакцинации моряков
    Комитет по безопасности на море Международной морской организации принял резолюцию по Рекомендованным действиям по […]
    COVID-19IMOвакцинацияРезолюция
    0
    04.02.2021
    Плавучий пункт вакцинации на Боденском озере
    Пассажирское судно возрастом 89 лет станет пунктом вакцинации от COVID-19 в прибрежных районах Боденского […]
    вакцинацияпассажирское судностарейшее судноШвейцария
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.05.2021 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2021 увеличился на 8,5%
    27.05.2021 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    27.05.2021 Новые краны на НУТЭП
    27.05.2021 Контейнерные перевозки идут в отрыв от ВВП
    26.05.2021 Находкинская таможня оформила первые контейнеры сервиса Maersk через Новороссийск
    25.05.2021 В Антверпене тестируют терминальный тягач на водороде
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти