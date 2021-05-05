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Контейнеровоз «Ever Given» остается под арестом
05.05.2021

Контейнеровоз «Ever Given» остается под арестом

    • Суд города Исмалия (Египет) отклонил апелляцию британского клуба взаимного страхования UK Club, выступающего страховщиком  контейнеровоза «Ever Given», на арест судна, сообщает Business Insider.

    Суд счел несостоятельным требование отменить арест и оставил свое предыдущее решение в силе. Отмечается, суд запрещает управляющей компании распоряжаться судном, перемещать или совершать какие-либо действия до тех пор, пока не будет выплачена компенсация в размере 900 млн долларов.

    «Страховая компания UK Club и Schulte Shipmanagement (BSM), являющаяся техническим оператором контейнеровоза «Ever Given», выразили разочарование в решение суда оставить «Ever Given» под арестом», — пишет MarineLink.

    Напомним, в начале апреля судовладелец получил иск от Администрации Суэцкого канала на сумму 916 млн долларов США для покрытия убытков, связанных с посадкой на мель «Ever Given». Эта сумма включает в себя претензию в размере 300 млн долларов на премию за спасение и претензию в размере 300 млн долларов на потерю репутации. По решению суда контейнеровоз был задержан до выплаты компенсаций за финансовые потери канала. В конце апреля UK Club подал апелляцию на арест контейнеровоза по нескольким причинам, включая сомнения в законности задержания судна и отсутствие подтверждающих обоснований для таких существенных финансовых исков Администрации Суэцкого канала.


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