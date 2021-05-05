Контейнеровоз «Ever Given» остается под арестом

Суд города Исмалия (Египет) отклонил апелляцию британского клуба взаимного страхования UK Club, выступающего страховщиком контейнеровоза «Ever Given», на арест судна, сообщает Business Insider.

Суд счел несостоятельным требование отменить арест и оставил свое предыдущее решение в силе. Отмечается, суд запрещает управляющей компании распоряжаться судном, перемещать или совершать какие-либо действия до тех пор, пока не будет выплачена компенсация в размере 900 млн долларов.

«Страховая компания UK Club и Schulte Shipmanagement (BSM), являющаяся техническим оператором контейнеровоза «Ever Given», выразили разочарование в решение суда оставить «Ever Given» под арестом», — пишет MarineLink.

Напомним, в начале апреля судовладелец получил иск от Администрации Суэцкого канала на сумму 916 млн долларов США для покрытия убытков, связанных с посадкой на мель «Ever Given». Эта сумма включает в себя претензию в размере 300 млн долларов на премию за спасение и претензию в размере 300 млн долларов на потерю репутации. По решению суда контейнеровоз был задержан до выплаты компенсаций за финансовые потери канала. В конце апреля UK Club подал апелляцию на арест контейнеровоза по нескольким причинам, включая сомнения в законности задержания судна и отсутствие подтверждающих обоснований для таких существенных финансовых исков Администрации Суэцкого канала.