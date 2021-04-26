Страховщик «Ever Given» оспаривает арест судна

Британский клуб взаимного страхования UK Club, выступающий страховщиком «Ever Given», подал апелляцию на решение египетского суда арестовать контейнеровоз.

«Такой шаг необходим, поскольку невозможно разрешить ситуацию без дальнейшего участия египетских судов, – цитирует Reuters заявление UK Club. – Апелляция подана по нескольким причинам, включая сомнения в законности задержания судна и отсутствие подтверждающих обоснований для таких существенных финансовых исков Администрации Суэцкого канала.

Рассмотрение апелляции назначено на 4 мая.

Напомним, в начале апреля судовладелец получил иск от Администрации Суэцкого канала на сумму 916 млн долларов США для покрытия убытков, связанных с посадкой на мель «Ever Given». Согласно заявлению Evergreen, эта сумма включает в себя претензию в размере 300 млн долларов на премию за спасение и претензию в размере 300 млн долларов на потерю репутации.