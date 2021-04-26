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Страховщик «Ever Given» оспаривает арест судна
26.04.2021

Страховщик «Ever Given» оспаривает арест судна

    • Британский клуб взаимного страхования UK Club, выступающий страховщиком «Ever Given», подал апелляцию на решение египетского суда арестовать контейнеровоз.

    «Такой шаг необходим, поскольку невозможно разрешить ситуацию без дальнейшего участия египетских судов, – цитирует Reuters заявление UK Club. – Апелляция подана по нескольким причинам, включая сомнения в законности задержания судна и отсутствие подтверждающих обоснований для таких существенных финансовых исков Администрации Суэцкого канала.

    Рассмотрение апелляции назначено на 4 мая.

    Напомним, в начале апреля судовладелец получил иск от Администрации Суэцкого канала на сумму 916 млн долларов США для покрытия убытков, связанных с посадкой на мель «Ever Given». Согласно заявлению Evergreen, эта сумма включает в себя претензию в размере 300 млн долларов на премию за спасение и претензию в размере 300 млн долларов на потерю репутации.


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