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Суд перенес слушания по делу «Ever Given»
01.06.2021

Суд перенес слушания по делу «Ever Given»

    • Суд по экономическим вопросам первой инстанции города Исмалия (Египет) отложил до 20 июня слушания по иску Администрации Суэцкого канала (SCA) в отношении Shoei Kisen Kaisha – владельца контейнеровоза «Ever Given», перекрывшего канал на неделю в конце марта.

    Ожидается, что за это время SCA и Shoei Kisen Kaisha проведут переговоры и урегулируют между собой вопрос, связанный с компенсацией.

    «С самого начала владелец «Ever Given» и страховщики стремились к мирному и справедливому решению и придерживаются этой позиции до сих пор. Мы с нетерпением ждем дальнейших переговоров и решения этого вопроса, как только это станет практически возможным», – цитирует Offshore Energy британский клуб взаимного страхования UK Club, выступающий страховщиком контейнеровоза «Ever Given».

    Администрация Суэцкого канала снизила изначальную сумму требуемой компенсации с 916 млн до 550 млн долларов, при условии что 200 млн долларов будут выплачены авансом и в качестве залога. Только после этого «Ever Given», который уже два месяца находится под арестом в районе Великого Горького озера, может быть отпущен.

    Судовладелец пока это предложение не принял.

    На прошлой неделе председатель SCA Усама Рабиа заявил, что инцидент с судном произошел по вине капитана. Таким образом, по мнению властей канала, ответственность за инцидент и материальный ущерб несет судовладелец.


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