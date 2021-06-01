Суд перенес слушания по делу «Ever Given»

Суд по экономическим вопросам первой инстанции города Исмалия (Египет) отложил до 20 июня слушания по иску Администрации Суэцкого канала (SCA) в отношении Shoei Kisen Kaisha – владельца контейнеровоза «Ever Given», перекрывшего канал на неделю в конце марта.

Ожидается, что за это время SCA и Shoei Kisen Kaisha проведут переговоры и урегулируют между собой вопрос, связанный с компенсацией.

«С самого начала владелец «Ever Given» и страховщики стремились к мирному и справедливому решению и придерживаются этой позиции до сих пор. Мы с нетерпением ждем дальнейших переговоров и решения этого вопроса, как только это станет практически возможным», – цитирует Offshore Energy британский клуб взаимного страхования UK Club, выступающий страховщиком контейнеровоза «Ever Given».

Администрация Суэцкого канала снизила изначальную сумму требуемой компенсации с 916 млн до 550 млн долларов, при условии что 200 млн долларов будут выплачены авансом и в качестве залога. Только после этого «Ever Given», который уже два месяца находится под арестом в районе Великого Горького озера, может быть отпущен.

Судовладелец пока это предложение не принял.

На прошлой неделе председатель SCA Усама Рабиа заявил, что инцидент с судном произошел по вине капитана. Таким образом, по мнению властей канала, ответственность за инцидент и материальный ущерб несет судовладелец.