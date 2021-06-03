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Спущен на воду первый блок ЛСП «А» для «Газпрома»
03.06.2021

Спущен на воду первый блок ЛСП «А» для «Газпрома»

    • На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС) состоялся спуск на воду первого блока центральной части опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» «Газпрома» для освоения месторождения Каменномысское-море. Напомним, что торжественная церемония закладки платформы ЛСП «А» прошлого года состоялась 25 июня

    Как сообщает ЮЦСС, центральная часть опорного основания ЛСП состоит из 11 блоков, представляющих собой стальную объемную конструкцию. Строительство объекта ведется на трех производственных площадках Южного центра. В июне на воду спустят еще 7 блоков опорного основания. Вес каждого составляет 400-450 тонн, высота – 17 метров. Блоки имеют принципиально схожее конструктивное исполнение, отличие заключается в расположении помещений. В дальнейшем на воде продолжат достройку блоков, проведут кренование и подготовку для перегона на достроечную верфь в Калининград.

    Как строительный объект ЛСП «А» формируется путем раздельного изготовления модулей опорного основания и верхнего строения на нескольких заводах-строителях, с последующей доставкой на верфь-интегратор. Как сообщалось ранее, элементы платформы будут параллельно собираться в Астрахани, Калининграде, Северодвинске, а также в Екатеринбурге и Рыбинске. В единое целое платформа будет смонтирована в Калининграде.

    Длина платформы составит более 135 м, ширина — 69 м, высота от основания до вертолетной площадки — 41 м, общий вес превысит 40 тыс. тонн.

    Газовое месторождение Каменномысское-море расположено в южной части Обской губы, между мысом Парусный (восточный берег) и мысом Каменный (западный берег). По размеру запасов газа — около 555 млрд куб. м — оно относится к категории уникальных. Начало добычи планируется в 2025 году, проектная мощность (сеноманские залежи) — 15 млрд куб. м в год.

    Акватория месторождения отличается низкими температурами (до минус 60 градусов по Цельсию), сильными штормами, небольшими глубинами (5-12 м), толстыми и плотными пресными льдами. Освоение месторождения станет первым в мире шельфовым проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических условиях. С учетом этих факторов ключевым объектом обустройства месторождения определена специальная ледостойкая платформа. По планам в летнюю навигацию 2024 года ЛСП планируется отбуксировать на месторождение, после чего на платформу установят факельные стрелы и вертолетную площадку.

    Фото: ЮЦСС


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