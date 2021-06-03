«Газпром нефть» повезет жидкие углеводороды с Ямала по железной дороге

В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромтранс» и ООО «Газпром инвест» заключили соглашение о сотрудничестве по обеспечению перспективных объемов перевозок жидких углеводородов Харасавэйского и Бованенковского месторождений ПАО Газпром» железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба РЖД.

Согласно документу, «Газпром нефть» будет отгружать согласованные объемы стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов для перевозки по железнодорожной линии Карская – Обская, эксплуатируемой ООО «Газпромтранс», и далее – по инфраструктуре РЖД до Усть-Луги.

РЖД возьмут на себя транспортировку грузов со станции Обская Северной железной дороги до станции Лужская Октябрьской железной дороги и порожних цистерн в обратном направлении. Компания обеспечит необходимое для этого развитие железнодорожной инфраструктуры и будет работать над совершенствованием технологий перевозок, в том числе для сокращения времени оборота вагонов на своей инфраструктуре.

«Газпром инвест», со своей стороны, обеспечит соответствующее развитие железнодорожной линии Обская – Карская.

Отмечается, что перевозки планируется начать в 2025 году после старта промышленной добычи из неоком-юрских залежей Харасавэйского и Бованенковского месторождений, которые «Газпром нефть» разрабатывает по долгосрочным рисковым операторским договорам с «Газпромом». Перспективный объем перевозок в период с 2025 по 2040 годы составит суммарно свыше 52 млн тонн.

Напомним, что «Газпромнефть-Заполярье», дочернее общество «Газпром нефти», приступило к разработке неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и Харасавэйского газоконденсатного месторождения (ГКМ) на полуострове Ямал год назад.

Бованенковское НГКМ имеет начальные запасы газа составляют 4,9 трлн куб. м. «Газпром» приступил к добыче на месторождении в 2012 году. Проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении — 115 млрд куб. м в год. В перспективе — до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей. Напомним, промышленную добычу газа на Бованенковском месторождении «Газпром» начал в 2012 году.

Харасавэйское ГКМ месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично — в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных — 2 трлн куб. м. В марте 2019 года «Газпром» начал полномасштабное освоение сеноман-аптских залежей газа Харасавэйского месторождения.