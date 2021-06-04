«Роснефть» для проекта «Восток Ойл» будет использовать инфраструктуру «Норникеля»

В рамках Петербургского международного экономического форума «Роснефть» и ГМК «Норильский никель» подписали соглашение, направленное на развитие комплексного логистического обслуживания проекта «Восток Ойл».

Подписи под документом поставили Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и президент ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин.

По информации «Роснефти», соглашение предусматривает в числе прочего привлечение транспортных филиалов горно-металлургической компании и совместное использование инфраструктуры аэропорта «Норильск». Планируется создание нового сервисного центра для обслуживания авиационной техники, а также дополнительной инфраструктуры для обслуживания вахтового персонала и авиаперевозчиков, задействованных в проекте «Восток Ойл».

«Роснефть» приступила к полномасштабному освоению месторождений на Таймыре в 2020 году.

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона и обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

В рамках проекта планируется строительство объектов электрогенерации мощностью порядка 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры на Енисее.

Напомним, что в мае «Роснефть» приступила к реализации проекта по строительству нефтеналивного терминала порт «Бухта Север» на севере Красноярского края.